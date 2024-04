El CD Teruel empata en Fuenlabrada y mantiene la salvación a tiro de dos puntos (0-0)

Por

El CD Teruel ha arrancado un empate de su visita a Fuenlabrada, la decimooctava igualada de la temporada, que eleva a 36 la cifra de puntos que tienen los turolenses y que les mantiene, de esta manera, dos por debajo de la permanencia que marca ahora mismo Sestao River. La jornada acaba como empezó, a menos de un partido de distancia de la salvación.



Que podría haber sido aún menor, si el Teruel hubiera acertado con las ocasiones que ha dispuesto para poder haber deshecho la igualada. Empezó el partido algo más asentado el cuadro fuenlabreño, pero prontó se desperezó el equipo turolense y gozó de algunos acercamientos por banda derecha sobre los que empezó a tejer ataques peligrosos. A la media hora, Cabetas devolvió al área pequeña un corner servido por Aparicio; el remate final, arriba, no hizo diana por poco.



Poco antes del descanso, el extremo De Camargo, del Fuenlabrada, dio el susto del día al tener que ser atendido durante bastantes minutos debido a un ataque epiléptico. Salió consciente del estadio, está siendo explorado por los servicios médicos. Estuvo parado el partido unos minutos, y se llegó al intermedio sin más novedades.



Algo más animada estuvo la segunda parte, en la que el cuadro turolense se animó a acercarse por banda izquierda e incluso gozó de dos oportunidades claras en botas de Naranjo y de Aparicio. Ambos dispararon mordido, y las oportunidades no cristalizaron. También tuvo algunas el Fuenla, en botas de Curras, su mejor hombre sobre el césped. Pero no se movió el marcador, aún a pesar de que Martínez dispuso de un buen remate a centro de Alastuey.



La igualada final deja al Teruel a dos puntos de la permanencia con doce por jugarse, tras el empate de Sestao y Cornellá, la derrota del Sabadell que le deja con 37 unidades, y la del Real Unión en Pamplona; 39 puntos tienen los guipuzcoanos, como el Fuenlabrada. Osasuna B y Lugo ponen distancia con el descenso, y el partido del Teruel la próxima semana ante Unionistas aparece como otro duelo clave por la permanencia.