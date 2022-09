El Utrillas abre la competición oficial debutando ante el descendido Ejea

Por

A las 17:00 horas arrancará la competición en el grupo aragonés de la Tercera RFEF con el partido entre el debutante CD Utrillas y el Ejea que, después de haber descendido de Segunda RFEF intentará el regreso a la cuarta categoría del fútbol nacional. El césped de La Vega vivirá el inicio de la liga con un duelo entre David y Goliat.



El equipo que entrena Pitu Lerga llega con la inercia de haber terminado campeón de la Regional Preferente aunque el míster no podrá contar con dos de sus hombres de confianza, Pumareta y Fleta, ambos con esguinces de tobillo.



Así, su entrenador reconocía ayer que el “equipo llega muy enchufado y con muchísimas ganas” movido, además por las “ganas de comenzar bien” su re estreno en Tercera. En este contexto, el Utrillas saltará a su terreno de juego con un “extra de motivación después de tanto tiempo sin pisar la Tercera División”, a la que regresa tras 25 años en Preferente.



Los mineros quieren contribuir con su juego a hacer aún más grandes las fiestas locales y quieren que la alegría inunde y desborde las gradas de La Vega ofreciendo a sus parroquianos un buen partido y los tres primeros puntos de la temporada.

Sin embargo, el conjunto utrillense sabe que se enfrenta a “uno de los principales favoritos”, por lo que la dificultad en el arranque de la competición será máxima. En buenas condiciones “El equipo llega en buenas condiciones, tantoa nivel mental como físico”, precisó el míster ayer a propósito del partido de esta tarde. Lerga reconoció, no obstante, que “a nivel táctico y físico, aunque al equipo aún le falten algunas pequeñas cosas para terminar de engranar todo, llegamos en buenas condiciones para afrontar el partido contra el todopoderoso Ejea, que es uno de los máximos favoritos para el ascenso”, dijo.



El Utrillas no podrá contar con Fleta ni Pumareta, ambos con sendos esguinces de tobillo que les mantendrán unas semanas apartados del grupo y, aunque hay otros jugadores que llegan también acusando molestias, Lerga confió ayer en poder contar con ellos en algún momento del encuentro. “Aunque hay alguno con algún molestia, creo que en el banquillo va a poder estar”, explicó después de que se haya ido incrementando u participación en los entrenamientos.



Aunque el Utrillas renovó a una parte importante del equipo con el que logro el salto de categoría y reforzó su estructura con nuevos jugadores, el Ejea ha realizado una remodelación profunda del vestuario. Lerga apuntó que “las primeras jornadas son un poco más difíciles de prever lo que pueda suceder porque todavía no se tiene una visión del equipo rival” y aunque el cuerpo técnico utrillense ha tratado de saber qué ha ido haciendo el conjunto ejeano y qué sistema ha ido utilizan, es consciente de que la información que haya podido obtener obedece a “pruebas que hayan ido haciendo” por lo que no se sabe cómo se desenvolverá el rival en condiciones de fuego real.



En este escenario el Utrillas quiere salir al terreno de juego con descaro dispuesto a “ser valiente e ir a por el partido”, con el ánimo de sumar los tres puntos en casa.



“No queremos ser dominados constantemente por el Ejea sino que en cada momento que podamos tenemos que ser valientes y agresivos e intentar estar en el campo del rival con el balón”, arengó Lerga a sus huestes invitándoles a “no tener miedo en absoluto”.