El Utrillas da la talla y se estrena con victoria en su debut veraniego (1-2)

Por

El Utrillas arrancó con buen pie la preparación veraniega al remontar el tanto inicial del Casetas en la segunda mitad. Los goles de Redolar y de Marco Martínez sirvieron para sumar un primer triunfo intrascendente, pero que deja buen sabor de boca al equipo de La Vega.



El primer amistoso de la pretemporada suponía el estreno de un Utrillas parcialmente renovado y de una segunda equipación altamente vistosa, debido a su tonalidad fluorescente.

Los mineros saltaban al césped artificial del Campo Municipal de San Miguel con la idea de que el duelo debía entenderse más como una sesión de entrenamiento que como un primer test serio, debido a la escasa preparación con la que llegaban al compromiso. No lesionarse y tener una primera de contacto entre compañeros eran los dos principales objetivos de un bloque que enfrente tenía a un rival de menor entidad, pero que llegaba con un mayor número de entrenamientos realizados.



Sin embargo, ninguno de los dos demostró demasiada ambición por hacer gol durante los primeros compases del encuentro. Cierto es que el Utrillas lo intentó algo más e incluso dispuso de un par de buenas ocasiones a lo largo del primer tiempo, que terminaron siendo tres antes del camino hacia los vestuarios. No obstante, los de Pitu Lerga fueron incapaces de ver portería y se conformaron con mantener la suya propia a cero durante una primera mitad en la que los locales fueron los que apenas se aproximaron a la meta utrillense.



Pero, tras la reanudación la historia cambió, ya que los zaragozanos fueron los primeros en aproximarse al área de los turolenses y en uno de esos acercamientos encontraron premio en forma de penalti.A los diez minutos del segundo periodo, los locales anotaban desde los once metros y se ponían por delante en el marcador, aunque el resultado era “lo de menos” para el técnico utrillense, tal y como explicó en la previa del amistoso. Pese a ello, la reacción de los mineros no tardó en llegar y tan solo ocho minutos después de encajar el tanto, lograron el empate por medio de un recién llegado al equipo, como Redolar.



El empate animó a los de Pitu Lerga, que se pusieron a buscar el segundo para cerrar con victoria el primer amistoso de la pretemporada. Y fue otro fichaje, en esta ocasión, Marco Martínez, el encargado de hacer el segundo para darle la vuelta al marcador.



Todos los goles que se resistieron durante el primer tiempo, terminaron llegando en una segunda mitad mucho más entretenida en la que las rotaciones beneficiaron más a los turolenses que a los zaragozanos.



Con el resultado de 1-2 en el marcador, el encuentro fue llegando a su fin marcado por la amenaza de lluvia y por el cansancio acumulado en ambas escuadras. El pitido final certificó el primer triunfo de un Utrillas que pese a no contar con demasiadas sesiones de entrenamiento dio la talla antes de comenzar su andadura en la Copa RFEF el próximo sábado.