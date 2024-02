El Utrillas frena su buena dinámica con una clara derrota ante el Fuentes (3-1)

Por

Brusco frenazo a las ilusiones del Utrillas con una derrota clara en el campo del Fuentes, un modesto que está cimentando la permanencia en su mejor momento de la temporada, como quedó evidenciado en un partido donde los locales se adelantaron pronto y se rehicieron muy bien al empate psicológico del Utrillas en el primer compás del segundo periodo.



Arrancaba el encuentro con susto ya que una falta en la frontal del área a favor de los zaragozanos la lanzaba Iván por encima del travesaño. Los de Pitu Lerga no se achicaban y no tardaban en llegar con peligro ante el marco de Borja León, con una doble oportunidad muy clara al paso por el minuto once con Tena como protagonista. Pero la siguiente llegada del Fuentes se convertía en un penalti a favor de los locales, una acción muy protestada que Kike Tobajas convertía abriendo la cuenta en el uno a cero. Los locales estaban con más confianza con el tanteo a su favor, y Tobajas rondaba el segundo en otra jugada de estrategia, un nuevo lanzamiento de falta directa que se perdía por encima del travesaño del marco turolense.



El Utrillas trataba de dar un paso adelante en busca de la igualada, moviendo bien el esférico en la zona ancha y con una oportunidad de Tena que enviaba su remate alto. El encuentro entraba en una fase de lucha, con el Fuentes defendiendo su ventaja y cerrando bien las vías a un Utrillas que tenía más la pelota pero no acababa de generar oportunidades claras ante el marco zaragozano.

Con la mínima ventaja para los locales se llegaba al descanso. El Utrillas tenía que buscar con más insistencia el gol si no quería dejarse dominar por un Fuentes que tenía bastante claro el guion a seguir para conseguir los tres puntos. Reinicio para confiar Nada más reanudarse el encuentro, Tobajas salvaba bajo los palos el tanto del empate en una furiosa salida de los de Pitu Lerga tras los quince minutos de asueto, en remate de Casero que entre el defensor y el palo pudieron despejar. Pero apenas a los seis minutos de la reanudación, esta vez sí Casero acertaba a superar al cancerbero del Fuentes. Un nuevo decorado para la segunda parte, pero de nuevo con el equilibrio en el marcador, el Utrillas frenó un tanto sus acometidas, que en el arranque del segundo acto habían obligado a los locales a encerrarse en su parcela.



De nuevo los dos equipos se tuteaban en la medular del Nuevo San Miguel, y en esa dinámica de idas y vueltas, Kike Tobajas acertaba de nuevo en el ecuador de esta segunda mitad para poner de nuevo a los locales en ventaja. Se lanzaban de nuevo arriba los de las Cuencas Mineras, situación que aprovechaban los locales para desplegar peligrosas contras. En una de ellas, el recién entrado Áxel perdonaba en el mano a mano, pero apenas un par de minutos más tarde, el propio Áxel esta vez sí acertaba a superar a Adrián Miralles colocando un concluyente tres a uno que prácticamente sentenciaba el encuentro a un cuarto de hora del noventa.



No se rindieron los de Utrillas sino que lo siguieron intentando con todas sus fuerzas, y se podían haber metido en el encuentro con una doble oportunidad a un par de minutos apenas de que se cumpliera el minuto noventa, pero el meta Borja estuvo felino salvando los remates de Adrián y de Tatin en una buena oportunidad. Al final, los de Iván Ballestero supieron enfriar los intentos del Utrillas y la derrota deja al equipo de Pitu Lerga donde estaba, aunque todavía con bastante tiempo para soñar.