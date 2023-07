El Utrillas se estrenará en casa y el Calamocha lo hará a domicilio

Por

El Utrillas y el Calamocha ya tienen calendario para el curso 2023-2024. Ambos equipos tendrán una jornada inaugural complicada, enfrentándose a dos de los principales candidatos a pelear por el ascenso a la Segunda RFEF. Los de Pitu Lerga abrirán el curso del mismo modo que el año pasado: en La Vega con la visita del Ejea. Los de Sergio Lagunas, por su parte, serán los primeros en visitar La Almozara para verse las caras ante un Ebro con intención de regresar a la división de la que descendió el pasado curso. El derbi entre los dos representantes turolenses de la Tercera RFEf se disputará a tan solo cuatro jornadas del cierre de temporada, por lo que puede resultar decisivo. En la primera vuelta, los calamochinos serán anfitriones y en la segunda, La Vega acogerá el duelo directo.



Utrillas y Calamocha volverán a perseguir el objetivo de la permanencia esta temporada, en un año en el que la categoría contará con dos participantes más que en el pasado curso.

Para ello, tanto unos como otros tratarán de sumar de tres desde el principio. El pasado curso, un inicio cuesta arriba de los utrillenses les dejó en la zona baja de la tabla, de la que no salieron hasta la segunda mitad de la temporada.



En esta ocasión, los de La Vega vivirán una situación similar, ya que en las tres primeras fechas de campeonato se verán las caras ante equipos que partirán con la idea de ascender. El Utrillas se estrenará en casa ante un Ejea que se quedó a un solo paso de poder subir de categoría y en la segunda jornada tendrá que enfrentarse al Illueca en el siempre complicado Papa Luna. El tercer encuentro de los de Pitu Lerga también será a domicilio y ante otro de los grandes favoritos del grupo, el Huesca B. No será hasta la cuarta jornada cuando los utrillenses regresen a La Vega para recibir la visita de un recién ascendido, como el Fuentes.



Por su parte, el Calamocha tendrá un duelo inaugural de máxima dificultad, pero en las tres siguientes jornadas se enfrentará a rivales ante los que puede sumar un colchón de puntos más que suficiente para arrancar con comodidad el curso. Tras el duelo inicial ante el Ebro, Jumaya se estrenará con la visita del Fraga. En la tercera jornada, los calamochinos volverán a ser visitantes, pero repetirán ante otro de los rookies de la categoría, como el Belchite 97, antes de verse las caras en su campo con el Caspe, en la cuarta fecha. Recta final clave Sin embargo, ambos conjuntos saben bien que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. En ese sentido, utrillenses y calamochinos tienen un calendario en la recta final que puede determinar en buena parte su futuro. El derbi se disputará en las jornadas 13 y 30, pudiendo ser un encuentro diferencial antes de que ambos afronten los cuatro últimos compromisos del curso.

En la siguiente jornada, ambos se cruzarán ante equipos recién ascendidos (Calamocha-Fuentes y Borja-Utrillas) y una más tarde ante rivales que pueden ser competidores directos por la salvación (Utrillas-Binéfar y Atlético Monzón-Calamocha). En la penúltima, los del Jiloca recibirán al siempre complicado Almudévar y los de las Cuencas Mineras jugarán ante el Cuarte lejos de La Vega.

El Utrillas le pondrá el broche final a la temporada ante su público contra el Cariñena, mientras que el Calamocha repetirá el mismo rival al que se enfrentó este pasado curso para cerrar la campaña, ya que se enfrentará al Tamarite, aunque en esta ocasión lejos de Jumaya.