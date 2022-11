Empate con sabor a poco para el Utrillas (1-1)

Por

El duelo en La Vega ha comenzado con un Utrillas empeñado en hacer valer el buen momento de forma que vive. Pitu Lerga ha apostado por crear un bloque compacto, pero sin olvidarse de meter pólvora arriba para tratar de conseguir la segunda vitoria consecutiva ante la afición utrillense, que no ha fallado en la jornada intersemanal. Los primeros compases del encuentro se han teñido de blanco, cuando los de casa se han adueñado del balón y han llevado la iniciativa para sorprender a un Almudévar tímido de inicio.



Un disparo de media distancia ha hecho trabajar por vez primera a Albero, guardameta visitante. Aunque ese solo fue el primer aviso de unos primeros compases que han tenido dominio utrillense. Un remate de Gazzoni de cabeza tras un córner ha levantado el “uy” en las gradas de La Vega, antes de que el Almudévar haya decidido entrar en el partido, cuando ya se habían disputado diez minutos.



Los de amarillo han ido encontrando huecos en la medular turolense para aproximarse sin demasiado acierto al área defendida por Láinez. Sin embargo, la más clara hasta el gol ha sido para los de La Vega. Un disparo lejando de Jorge López pasaba cerca de la meta oscense y avisaba de que los mineros tenían ganas de volver a vencer. Y en un nuevo aviso ha llegado el tanto de Paki, que ha vuelto a dejar claro que es uno de los más valientes de la clase.



Matar le ha dejado un buen balón en campo contrario y el atacante de los turolenses ha probado suerte desde media distancia. La suerte le ha sonreído cuando al portero rival se le ha colado el balón por debajo de las piernas para que el primero de la tarde subiera al marcador del Utrillas justo antes de que el colegiado indicase el camino hacia los vestuarios.



Los visitantes han salido mejor tras el entretiempo y lo han demostrado sobre el terreno de juego. El Utrillas no lograba salir de su área y tras varios intentos ha llegado el gol de la igualada para el Almudévar. Un córner cerrado ha terminado encontrando al delantero de los oscenses, que con potencia la ha puesto en el fondo de la red para confirmar las sensaciones que se veían desde la reanudación.



Pero el Utrillas ha vuelto a demostrar que en tierra de mineros la rendición no está entre las opciones. Diez minutos después del gol encajado, Adrián ha estado a punto de hacer el segundo y Paki no ha sido capa de convertir el rechace tras el disparo de su compañero gracias a una buena intervención de Albero. Dos minutos más tarde los de La Vega han vuelto a intentarlo con un libre directo que ha encontrado la cabeza de Pandiella para toparse con el larguero. La reacción de los utrillenses ha sido muy buena tras el empate, pero el gol volvía a resistirse una vez más.



Tras ese arreón local de diez minutos, poco más ha sucedido. El partido ha ido muriendo poco a poco, con un Utrillas que lo intentaba de manera directa y un Almudévar que parecía conformarse con el empate. Al término del tiempo reglamentario, el cuadro minero ha tenido que conformarse con un empate que sabe a poco tras mostrar una buena imagen en casa. La parte positiva es que los turolenses vuelven a puntuar y ya es la cuarta jornada consecutiva haciéndolo.