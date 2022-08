España pone la guinda a un clasificatorio perfecto para el Europeo de Voleibol con un nuevo triunfo (3-0) ante Hungría

Por

España celebró la clasificación para el Europeo de 2023 conseguida el pasado miércoles en Nitra con un nuevo triunfo ante Hungría por 3-0.



El bloque de Miguel Rivera fue superior en todo momento y no tuvo problemas para pasar por encima de una selección húngara que únicamente opuso resistencia en el tercer set.



El Pabellón de Los Planos disfrutó del colofón a una fase clasificatoria perfecta en la que España no ha perdido ni una sola vez.



Además, el enfrentamiento ante Hungría sirvió para despedirse del recinto turolense, que ya se ha convertido en un talismán para los RedLynxes al no haber concedido ni un solo set en la instalación.