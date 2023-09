Golpe de realidad para los RedLynxes ante una Croacia superior

Por

Croacia no da tregua. Después del gran triunfo ante Bulgaria el pasado martes, los RedLynxes conocen su primera derrota en el Campeonato de Europa. La superioridad del conjunto croata en todas las facetas del juego y los numerosos errores no forzados por parte de los españoles, condenaron al equipo bajo las directrices de Miguel Rivera a su primera batalla perdida en Varna.



Comenzaba el segundo partido de los RedLynxes en el Campeonato de Europa. España se enfrentaba ante un duro rival al que no gana desde 2019; Croacia. La batalla entre españoles y croatas arrancaba con máxima igualdad entre ambos contendientes. Siendo superiores en ataque, los pupilos de Miguel Rivera tomaban la delantera en el ecuador del set (15-16), pero no duraría mucho el dominio español en el electrónico. El grupo que dirige Cedric Enard daría la vuelta al marcador aprovechando su superioridad en bloqueo, así como los errores no forzados de los españoles. Un triple bloqueo a Fran Iribarne hacía que Croacia se llevara el primer set por 25-19.



El segundo no empezaba bien para los nacionales, obligando a Rivera a pedir tiempo muerto en el 4-0 en contra. Los croatas mantenían la presión desde la línea de saque, complicando la recepción de los RedLynxes. Croacia alcanzaba una ventaja de hasta cinco puntos (16-11) en el intermedio de la manga, que complicaba mucho las opciones de empatar. La selección croata no daba tregua y la potencia en ataque de Sedlacek ponía el 2-0.



Tocaba remar y luchar por el tercer set. Miguel Rivera introducía cambios en el siete inicial, dando minutos a Víctor Rodríguez y Alejandro Ribas. Croacia no bajaba su rendimiento y castigaba al conjunto español desde el saque, marcando el ritmo del partido y volviendo a hacerse con una ventaja de hasta seis puntos (17-11). España no encontraba su juego y acumulaba numerosos errores. A pesar de un emocionante final de set, una gran acción ofensiva desde la línea de zaguero de Petar Dirlic daba la victoria a Croacia por 3-0.



Sin apenas tiempo para descansar, España se medirá este sábado ante la favorita del grupo B; Eslovenia, a las 16:30h.