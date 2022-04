'Annus horribilis' para el CV Teruel

Una liga para olvidar

El peor resultado en la Copa

Silencio en el club

La eliminación por el Guaguas del Club Voleibol Teruel en cuartos de final de los playoff por el título de liga ha hecho que la 2021-2022 sea la segunda peor temporada del conjunto naranja en cuanto a resultados desde su ascenso a la máxima competición del voleibol nacional. Solamente el año del debut en la Superliga el club turolense cosechó unos resultados peores que los que ha firmado esta semana.El equipo entrenado por Miguel Rivera cayó en cuartos de final de la Copa del Rey en Las Palmas de Gran Canaria contra el Conectabalear Manacor, quedando apeado del Torneo del KO en la primera ronda eliminatoria. Los naranjas no tuvieron mejor suerte en la fase de playoff, en la que tampoco han podido superar la primera ronda contra Guaguas después de haberse adelantando en la serie al vencer en el primer encuentro en Los Planos. Además, después de haber quedado fuera de las finales de Copa y Liga la temporada anterior, el conjunto de Los Planos tampoco tuvo opción de disputar la Supercopa, reservada a los campeones de Copa y Liga de la temporada anterior firmando una temporada en blanco.Atrás quedan los años en los que los títulos eran cosa de dos. En la temporada más igualada de los últimos años, al Club Voleibol Teruel se le ha escapado el tren de los favoritos y ha tenido que remar contra corriente las 22 semanas de competición.A pesar de que el palmarés que el Club Voleibol Teruel luce con natural orgullo en el pabellón de Los Planos suma la friolera de 9 Supercopas de España, 5 Copas del Rey y 8 títulos de campeón de Superliga, además de otros cuatro títulos honoríficos de campeón de la liga regular, los doce hombres que han integrado la plantilla naranja esta temporada no han logrado añadir ningún mérito más a la colección de banderolas que pende del techo del recinto deportivo. Y aún tardará un poco más en poder aspirar a otro título ya que al haber quedado fuera de la lucha por los trofeos en la Copa del Rey y en la Superliga tampoco podrá disputar la Supercopa de 2022 que servirá de nuevo de pistoletazo de salida a la próxima temporada. El CV Teruel llevaba participando en la Supercopa de forma ininterrumpida desde su tercera temporada en la Superliga.Nunca, desde el primer playoff en el que participó, el CV Teruel el equipo había caído eliminado en la primera ronda hasta esta temporada. En 2008 los turolenses debutaron en la lucha por el título después de haber terminado terceros en la liga regular. Este domingo, 14 años después, los aragoneses repetían el pobre resultado de entonces, agravado después de haber clasificado en sexta posición en la fase regular de la competición. Hasta ahora, solo en dos ocasiones los turolenses se habían quedado fuera de la final. Una fue el año pasado cuando cayeron eliminados en la semifinal por los almerienses de Manuel Berenguel. La otra sucedió en 2017, cuando cayó eliminado por Palma en semifinales.El resto de participaciones en la lucha por el título se había resultado para los turolenses en la final, levantando el trofeo de campeón en 8 ocasiones, cuatro de ellas, entre 2009 y 2012, de forma consecutiva y todas, además, frente a Unicaja.La única excepción es la correspondiente a la temporada 2019-2020, cuando la competición se vio interrumpida abruptamente por la irrupción del covid-19 quedando el título desierto.Hay que remontarse a la primera participación del CV Teruel en la Superliga para encontrar una clasificación peor que la firmada este año en la liga regular. En 2007 el conjunto naranja clasificó en la décima posición para asegurar la categoría y un año después ya fue tercero. Desde entonces y hasta esta ocasión siempre había ocupado alguna de las dos primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Este año ha acabado sexto.Y de esos barros, estos lodos. La pobre posición de partida en el playoff enfrentó a los turolenses con uno de los huesos, el Guaguas, que llegaba a la lucha por el título espoleado por el fiasco copero cuando arrancó la competición con la vitola de favorito a todo.Nunca desde que el Club Voleibol llegó a la Superliga, a excepción del año del debut, el equipo se había quedado fuera de las semifinales de la Copa del Rey. Bien por haber ganado en los cuartos de final o por haber accedido a la competición del KO por la alfonbra roja esquivando la primera ronda, el conjunto naranja siempre hasta este año había disputado las semifinales.En los 15 años que el club turolense lleva instalado en la élite del voleibol nacional ha participado en 14 ocasiones en la Copa. De esas 14 participaciones, solo en tres ediciones no ha accedido a la pelea por el título en la final, habiendo caído eliminado en tres ocasiones en la semifinal. Además, en las once finales que ha competido el equipo del Torico lo ha hecho enfrentándose a Unicaja Almería.Precisamente, Unicaja fue el verdugo que expulsó en las semis a los turolenses en 2008 y en 2010, mientras que en 2021 los naranjas sucumbieron a manos de Palma.Después de hacer un análisis somero de la serie de cuartos de final del playoff en la que el CV Teruel cayó eliminado este fin de semana, el entrenador del equipo, MIguel Rivera, pidió “unos días de silencio” para aclarar su situación. El mismo plazo pidió la directiva, que esta semana debe hacer balance del ejercicio y establecer los planteamientos sobre los que construir el proyecto de año próximo.