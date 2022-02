Miguel Rivera ni descarta ni confirma a ningún jugador para el viernes

Por

El Club Voleibol Teruel afronta su participación en la Copa del Rey como una sucesión de finales. La posibilidad de caer eliminados hace que los naranjas preparen cada encuentro como si fuera una final. Así lo aseguró ayer el entrenador del conjunto turolense, Miguel Rivera, que prepara con mimo el encuentro contra el Conectabalear CV Manacor con el que este viernes debutará el conjunto turolense en la Copa del Rey 2022.



Para en el entrenador del CV Teruel, la Copa del Rey se convierte en “una de las semanas más bonitas del año”, y en esta ocasión lo puede ser aún más, debido a la gran igualdad que existe esta temporada entre los ocho equipos participantes. “La igualdad está siendo la tónica general de la competición y se presenta la Copa más abierta de los últimos años”, dijo, sin descartar que en esta edición haya más sorpresas.



Rivera recordó que el conjunto naranja saltará a la cancha el viernes sin haber podido entrenar en la pista de juego. “No tenemos por la organización del torneo horario de entrenamiento porque la pista que nos han asignado es media hora después de la hora prevista del aterrizaje de nuestro vuelo”, insistió el entrenador.



Después de unas semanas en las que las bajas por lesión ha hecho mella en el rendimiento del equipo, el CV Teruel viajará a Canarias con toda la plantilla, sin descartes. Sin embargo, no se garantiza que todos los jugadores lleguen a mañana en situación de poder jugar. El CV Teruel ha arrastrado problemas físicos en, al menos, cuatro de sus jugadores. Hombres como Villena, Ereú, Kobzev y Vildósola o no han podido participar o si lo han hecho ha sido a un rendimiento menor del acostumbrado.



Aseguró el técnico que van a “intentar que estén todos” aunque aplazó hasta el “el propio viernes” la decisión que quién estará para jugar y quién no. Rivera insistió ayer en que “jugarán los que puedan jugar” y aunque reconocía que la Copa “es un momento importante” no se atrevió a confirmar si algún jugador podría llegar a perderse el primer encuentro. “Los últimos partidos han sido complicados en ese sentido”, dijo, recordando que el equipo ha “tenido muchas bajas en estos últimos partidos” que ha tenido que afrontar “casi haciendo cábalas recolocando jugadores y jugando con lo mejor disponible en cada ocasión”. La 'final' del viernes

Miguel Rivera pronosticó “un partido muy bonito” el que enfrentará al CV Teruel con el Conectabalear Manacor el viernes a las 12:30 horas (13:30 horas en la península). “Somos dos equipos con características diferentes. Manacor tiene muy claro a lo que juega, con un estilo de juego muy marcado”, dijo el entrenador, destacando el riesgo que asumen los baleares en el saque , que “cuando eso les sales bien son un equipo capaz de ganar a cualquiera”, dijo el técnico naranja mientras recordaba cómo en la visita de los manacorís a Los Planos pusieron contra las cuerdas al conjunto turolense que ganó 3-1, “pero sufriendo”.



Para contener el empuje de su primer enemigo, Rivera apostó por “tratar de ser mucho más ordenados y estar más estructurados siendo más agresivos en la defensa”, algo que echó de menos en los últimos partidos.