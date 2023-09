Gonzalo Sánchez, a Navarra para ser todavía más líder

Por

Después de un largo parón de más de tres meses para disfrutar de las vacaciones veraniegas, el Campeonato de España de Velocidad regresa este fin de semana al Circuito de Navarra con el turolense Gonzalo Sánchez como líder destacado en la Categoría Supersport 300.



El joven piloto turolense está realizando una temporada brillante, ya que en las ocho carreras disputadas hasta la fecha por los diferentes circuitos del territorio nacional ha conseguido 6 podios y tres victorias.



Ahora, a falta de seis carreras para finalizar el campeonato, el piloto del Team Arco tiene una ventaja de 38 puntos sobre Antonio Torres y 46 puntos sobre José Luís Pérez, por lo que este fin de semana será muy importante no fallar y salir del Circuito de Navarra en Los Arcos con una ventaja similar. El principal objetivo tanto suyo como de su equipo es poder llegar a las dos últimas citas en Jerez y Barcelona con la tranquilidad suficiente para saber gestionar las carreras y obtener el título de campeón de España.



Siempre se ha dicho que hasta que no se cruza la bandera de cuadros todo puede pasar, pero no cabe duda de que Gonzalo está demostrando el talento y la madurez suficiente para gestionar la parte final del campeonato.



Tras la jornada de entrenamientos libres de ayer, Gonzalo Sánchez volverá a rodar hoy por el trazado navarro antes de afrontar la qualy y la primera de las dos carreras en la jornada de mañana