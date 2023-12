Gonzalo Sánchez: “Este ha sido un año muy importante en mi carrera pero queremos mucho más”

En invierno estábamos sin equipo y gracias a la oportunidad que me dio el Team Arco ahora soy campeón de España.En invierno estábamos sin equipo y gracias a la oportunidad que me dio el Team Arco ahora soy campeón de España.

La temporada ha sido muy buena, pero es sólo un paso más en mi carrera. El objetivo ahora es ganar el Europeo.

Talento no le falta y cabeza tampoco. A sus quince años cumplidos en el mes de agosto, el piloto turolense Gonzalo Sánchez Meléndez ha realizado una temporada excepcional, logrando el Campeonato de España con una amplia ventaja de 68 puntos sobre su compañero de equipo, demostrando una superioridad sobre el resto de pilotos al subirse a lo más alto del cajón en seis ocasiones y ganando la Super Finale Europea en Portimao. El piloto del Team Arco tiene muy claro que la temporada ha sido muy buena, pero que es sólo un paso más en su carrera deportiva y que tiene un importante reto para el 2024.-¡Muchas gracias! La verdad es que estoy muy contento, ya que soy el primer piloto turolense y también aragonés en lograr un campeonato de España de velocidad y encima siendo el más joven de la parrilla. Para ello ha hecho falta mucho esfuerzo por parte de todas las partes que lo han hecho posible, como el mío personal, el de mi familia, equipo y el apoyo de los patrocinadores.-No ha sido nada fácil, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año muy complicado ya que era nuestro primer año en la categoría, después de ganar el Campeonato del Mediterráneo de la 125 cc. en el 2021. Esta moto es más grande, pesa más y tiene más potencia por lo que hay que adaptarse y esforzarse al máximo ya que el nivel es muy alto. Pero nunca hay que rendirse y a base de intentar las cosas y estar concentrado al cien por cien en lo que crees los resultados han ido saliendo.-Hay que tener las cosas claras y saber que es muy difícil llegar y ganar, por lo que hay que analizar todo bien, tomarse las cosas con calma, aprender de los mejores e ir cogiendo cosas que hacen que marques la diferencia en las carreras. Para llegar arriba tienes que ir cubriendo etapas y el 2022 fue un año de aprendizaje, por lo que si no tienes paciencia es complicado aprender y paso a paso ir mejorando.-No teníamos bien claro lo que hacer este año y fue un momento complicado ya que depende a donde vayas la temporada podía ser de una u otra manera. Logramos contactar con el Team Arco, que es un equipo puntero del campeonato, y el 2 de febrero hicimos un test con ellos en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste. Era una gran oportunidad ya que sabía que habían ganado el Mundial de Supersport 300 con Álvaro Díaz, contaban con buenas motos y un equipo de mecánicos competente. En ese test conseguimos hacer buenos tiempos y logramos cerrar un acuerdo para correr con ellos durante todo el año, con los resultados que todos sabemos.-Fue un día muy importante para mí ya que es un equipo joven, con muchas ganas e ilusión por ganar y sabía que si aprovechaba la oportunidad podría correr con ellos. Antonio siempre me ha dicho que no esperaban que hiciera unos tiempos tan rápidos, desde el primer momento con los primeros del Campeonato de España y muy cercanos a pilotos del Mundial, por lo que no dudaron en contar conmigo. Estoy muy agradecido al trabajo que han realizado y el balance es muy positivo ya que hemos sido campeones de España.-Fui con muchas ganas, ya que quería demostrar que era capaz de ir rápido. La oportunidad de competir en un buen equipo te motiva y sabía que podría ir rápido allí. Luego en la segunda carrera tuve un toque con otro piloto y me fui al suelo y enseguida te das cuenta de que no sería fácil y que hay que ir carrera a carrera, ya que el nivel es muy alto y éramos varios los pilotos con opciones de luchar por las victorias.-En Alcañiz hicimos un gran fin de semana, con una victoria y un tercer puesto y luego en Cheste en la primera carrera lo hicimos muy bien, terminando segundo por escasas centésimas, pero en la segunda carrera cometí un error y me llevé por delante a otros pilotos, quizás por un exceso de ganas. Me di cuenta de que no todo es ganar y que hay que pensar mucho en las carreras, cómo gestionar la presión en las últimas vueltas para lograr el mejor resultado posible. Esto es un campeonato y al final gana el que más puntos tiene.-Fue ahí donde el campeonato se puso más claro, sin decidirse, ya que como siempre se dice, hasta que no se cruza la bandera de cuadros y matemáticamente eres campeón nunca hay que bajar la guardia. En Estoril hicimos un buen fin de semana, aunque al principio me costó un poco poner la moto a punto, pero gracias al gran trabajo del equipo y analizar los datos con mi telemétrico logramos dar un paso y logramos una victoria y un tercer puesto. Luego llegó Navarra, un fin de semana clave para dejar el campeonato muy bien encaminado y la verdad que nos fue muy bien, ya que en la primera carrera logramos mi compañero y yo escaparnos por más de siete segundos del resto y finalmente logré la victoria. En la segunda, las condiciones de la pista eran muy complicadas ya que llovió momentos antes y tuvimos una carrera en grupo con neumáticos de seco ya que la pista no estaba para neumáticos de agua, por lo que tuve que pensar mucho encima de la moto, hacer una buena táctica que finalmente salió bien y logramos ganar.-Fue un fin de semana complicado, ya que tenía que gestionar muy bien todo. En esos momentos notas la presión de que todas las miradas van a estar centradas en ti ya que vas con muchas opciones de ser campeón. No es lo mismo gestionar una carrera que un campeonato y tenía que usar mucho la cabeza durante las dos carreras. Los demás pilotos sabían que la única manera de que ellos tuvieran opciones era que me fuera al suelo, por lo que me dediqué a controlar las posiciones en la carrera, sin importar las victorias y sumamos los puntos necesarios para ganar el título.-Te llevas una alegría inmensa y en esos momentos es cuando te das cuenta de que todo el esfuerzo merece la pena, que todo el trabajo tiene un resultado y que hay que disfrutar de todo el camino realizado. El proclamarse campeón de España se ve durante un día, pero luego hay que analizar todo el año, con el esfuerzo realizado por mis padres y mi hermano, de todo el equipo y todas las personas que han confiado en mí. Esto no acaba y hay que seguir trabajando e ir a por el 2024 con muchas ganas.-Allí se celebró la Super Finale Europa de R3. Llegamos a Portugal seleccionado por Yamaha España dada la trayectoria que estábamos llevando, sabiendo que era un fin de semana clave para el 2024 ya que el ganador y otro piloto más que designa la organización correría el Europeo con una beca, por lo que había que sacar los dientes, poner toda la rabia e interés y hacerlo bien. Logramos la pole, ganar las dos carreras y la vuelta rápida, por lo que no pudo ir mejor.-Tuvimos que esperar un mes para correr el último fin de semana de la temporada. Fue un poco complicado ya que el sábado tuve un problema por el motor y gracias al equipo el domingo quedó resuelto, aunque tuvieron que esforzarse todavía más por una caída provocado por otro piloto que era demasiado lento. Al final pudimos hacer la última carrera y ganarla, por lo que terminamos la temporada con seis victorias y con un gran sabor de boca, celebrándolo en la gala final de la Federación Española, siendo un momento muy especial cuando te nombran y sales en la foto como campeón.-He disfrutado mucho ayudando a narrar otras carreras. Ves cosas que fuera de la tele no puedes ver y se vive con mucha emoción las carreras. Siempre te toca estar al otro lado de la pantalla y cuando estás en un estudio eres tú el que analizas cómo lo están haciendo otros pilotos en las diferentes categorías.-He tenido la ocasión de hacer el saque de honor en el campo de fútbol del CD Teruel, del Pamesa Teruel Voleibol y también en Cella. Es bonito que reconozcan todo tu trabajo ya que es un camino muy duro, esforzándose día a día y no me cansaré de agradecer a todas las personas que me han ayudado a lo largo de este año.-Es así y repito que no me cansaré de agradecer a todos los que me están apoyando, pero ahora es el momento clave en mi carrera deportiva ya que quiero dar un paso más cada año, con el objetivo de llegar al Mundial. Yo creo que estoy respondiendo con mis victorias y espero que los demás también puedan hacerlo. Sin los patrocinadores es imposible lograrlo ya que los costes suben y para una familia es inasumible.-El esfuerzo que está realizando mi familia es muy grande. No hay que olvidar que entre semana se dedican a trabajar y yo a estudiar y entrenar muy duro, para luego los fines de semana de carreras hacer kilómetros para llegar a los circuitos a entrenar más y competir. Hacemos miles de kilómetros a lo largo del año, pero luego cuando ganas te das cuenta que el esfuerzo ha merecido la pena.-Hay que tener los pies en el suelo y los estudios son fundamentales. Saco muy buenas notas y con esfuerzo y una buena organización hay tiempo para todo. Es importante tener una persona al lado que te aconseja cuándo hacer las cosas y darte un toque de atención cuándo te equivocas, por lo que la figura de mi familia es fundamental.-El ganar el Campeonato de España es un paso más, pero no es suficiente ya que vamos a por más. El objetivo principal será ganar el Europeo ya que así podría tener una beca para el Mundial en el 2025. Luego tenemos que planificar bien la temporada ya que igual nos conviene correr el Nacional y depende cómo vayamos en el Europeo, correr alguna carrera como invitado en el Mundial, una vez haya cumplido los dieciséis años en agosto. Será muy importante seguir rodando en tiempos competitivos y dar un paso más en mi carrera.-Lo importante ahora será dedicarse a los estudios y prepararse bien físicamente. Estoy entrenando como nunca y creo que se ha visto en las carreras de este año, por lo que dedicaré todos mis esfuerzos en comenzar la próxima temporada a tope y con las cosas muy claras.-Es algo que sería muy importante ya que los entrenos en pista nos sirven de mucho para seguir mejorando. Esperemos que en el 2024 cambien las cosas y que Motorland sea de verdad el circuito de casa para los pilotos aragoneses.-Seguro que sí, luego realizaré algún kilómetro más con la bicicleta y solucionado (risas).