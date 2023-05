Gonzalo Sánchez extiende su liderato en Valencia

Por

Gonzalo Sánchez, el piloto turolense, ahora más líder de la clasificación firma un segundo puesto en la primera carrera de “SuperSport 300” del campeonato español de superbikes (ESBK).

Tras una clasificación reñida, Gonzalo y su compañero, Unai Calatayud, partían juntos desde el box para a ver su mejor tiempo en la sesión clasificatoria. A pocos minutos de finalizar la misma, el turolense consiguió algo de rueda y se aseguró una tercera plaza en la parrilla de salida.



Partiendo desde la primera fila y atendiendo a los previos resultados de Gonzalo, sabía que podría luchar por una buena posición a final de carrera. Tras una buena salida, Gonzalo comenzó a remontar posiciones hasta llegar a la cabeza de carrera, llegando a liderar alguna vuelta, pero terminó viéndose involucrado en un grupo delantero de hasta nueve pilotos que convirtió la carrera en un sorteo de posiciones por la cabeza de grupo. Tal fue así que, a falta de tres vueltas, el piloto turolense mostró todo su potencial, pues su objetivo no era más que el de obtener el mejor resultado posible de cara a la clasificación general, ya que ahora mismo se encuentra luchando por el título.



A falta de dos curvas para finalizar la carrera, Gonzalo Sánchez se encontraba líder de la misma, pero fue tras el paso por curva de la decimocuarta que fue rebasado por otro piloto y acabó la carrera con una diferencia de once milésimas del primero.



Los rebufos juegan un papel importante en esta categoría y una vez más se ha dado muestra de ello. No obstante, Gonzalo Sánchez terminó en el segundo puesto del cajón, con veinte puntos al bolsillo y siendo aún más líder en la clasificación general.