Guaguas elimina al CV Teruel en la lucha por el título de liga

El CV Teruel se quedó este domingo fuera de la lucha por el título después de caer en el tercer partido de los cuartos de final contra el Guaguas por 3-0 (25-18, 25-20 y 25-20). Los turolenses llegaban a Las Palmas de Gran Canaria con la ventaja de haber ganado en Los Planos, pero el equipo de Sergio Miguel Camarero se atrincheró en su fortín del Centro Insular de Deportes, donde el CV Teruel no ha firmado ningún set esta temporada, no haciendo ninguna concesión al conjunto naranja.

Mientras que el CV Teruel repitió el mismo septeto con el que había arrancado en los partidos anteriores de los cuartos de final, Sergio Miguel Camarero cambió su quipo inicial confiando en Iribarne y Cézar, después del rendimiento que ofrecieron el sábado.

El sistema canario, con el opuesto cubano Escobar y el central Borja Ruiz como protagonistas, funcionó tan bien como lo hizo en la jornada anterior y los amarillos no tardaron en fabricarse una ventaja que no paró de crecer en toda la manga hasta que Iribarne selló el 25-18.

El CV Teruel saltó a por todas en la segunda manga y tomó la incitativa en el marcador desde los primeros compases del set, aunque sin lograr una ventaja suficiente en el marcador com para estar tranquilo. De hecho, el opuesto cubano del Guaguas volvió a desequilibrar el juego con su diestra, destrozando el sistema defensivo construido por Miguel Rivera, que trabajaba duro en recepción pero en el que el repertorio de ataques del conjunto canario supo encontrar grietas para terminar sellando el segundo round por 25-20.

Teruel tuvo que remontar en el tercero para llegar igualado a los veintes después de haber ido por detrás en el marcador con una diferencia de hasta cinco puntos. La entrada en pista de Jovanovic le dio otro aire al equipo, pero no fue aliento suficiente para darle la vuelta a la eliminatoria y el CV Teruel también cedió el tercer set en el Centro Insular cayendo por 25-20 también en el tercero.