Herrero y Clavería dominan en la Utrillas Carbón Trail 2024

Juan Carlos Herrero y Laura Clavería se coronaron este pasado fin de semana en Utrillas al cruzar la línea de meta del recorrido más largo de la Utrillas Carbón Trail en primera posición. Herrero lo hizo con solvencia y Clavería tuvo que esforzarse un poco más en la recta final para llevarse el triunfo. La prueba contó también con otras dos distancias y una andada popular. En la distancia intermedia los vencedores fueron Aníbal Navarro y Anayet Gracia, y en la corta Roberto García y Mónica Ortín. De esta manera, la Utrillas Carbón Trail se estrenó este año con una primera edición por todo lo alto en la que participaron un total de 200 personas.



En Teruel existe una fuerte afición al deporte de montaña, de hecho las pruebas de este estilo se pueden contar por decenas. Sin embargo, uno de los municipios de la provincia, Utrillas no tenía una propia que pudiera aprovechar la orografía que les ofrece su tierra, así pues, este año se propusieron crear una prueba nueva con dicho objetivo y así nació la Utrillas Carbón Trail.



Esta prueba constaba de tres distancias. Una larga de 25 kilómetros, otra intermedia de 17 kilómetros y otra más corta de 10 kilómetros, además de la andada popular también de 10 kilómetros. A partir de las 10:00 horas de la mañana del sábado los 200 participantes tomaron partida de la prueba, tal y como estaba previsto.



Los primeros en llegar en la distancia larga fueron Juan Carlos Herrero, con un tiempo de 2:13:12, y Laura Clavería, con un tiempo de 2:55:45. En la distancia intermedia Aníbal Navarro, con un tiempo de 1:23:16 y Anayet Gracia, con un tiempo de 1:48:34. Y en la distancia corta Roberto García, con un tiempo de 0:47:22, y Mónica Ortín, que paró el crono en un tiempo de 0:56:25.



Según el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Utrillas, José María Lancís la prueba se desarrolló “sin incidentes” y el tiempo acompañó, ya que “salió un días estupendo. No hizo demasiado calor y frío tampoco para ser marzo”.



El día concluyó con la entrega de trofeos en el pabellón municipal Alba Bautista alrededor de las 13:00 horas y un gran banquete en la nave municipal de Utrillas.



Desde la organización ya piensan en la próxima edición, y es que esperan poder repetir experiencia el año que viene y mejorar todos los aspectos posibles para volver todavía más fuertes e instaurar una prueba que no pudo tener mejor debut.