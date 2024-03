Jiménez y Pina se imponen en el Trail Vientos Mineros

Por

José Manuel Jiménez y María José Pina imponen su ley en Palomar de Arroyos al llevarse la famosa prueba del municipio, el Trail Vientos Mineros, que este año cambiaba de fecha. Decenas de personas se reunieron en la localidad turolense para tomar partido de una prueba que, con su tercera edición, ya comienza a consagrarse.



La jornada del sábado Palomar de Arroyos despertó con una vena más deportiva de lo habitual, y es que se celebró su clásico Trail Vientos Mineros, con el que se deleitaron de la orografía que ofrece el espacio. Así pues, durante toda la mañana la indumentaria oficial fue la ropa deportiva. En la categoría masculina el más rápido fue José Manuel Jiménez (Quartermile Running, Zaragoza), por detrás de él llegó Enrique Espallargas (Fondistas Alcorisa), y el bronce fue para Daniel Millán (Club Ciclista Alcorisa). Por lo que respecta a la categoría femenina, la más rápida fue Maria José Pina (León Corre, León),el segundo puesto fue para Maite Egaña (Indamendi MB, Zumaia) y el tercer lugar cayó en los brazos de Virginia Lahoz (La Hoz de la Vieja).



No obstante, los resultados competitivos no fueron lo más importante, y es que, con este trail, Palomar de Arroyos pudo disfrutar de una jornada de hermandad y deporte que aderezaba su celebración de la Semana Santa, que continuó con demás actividades lúdicas. En este sentido, posteriormente se celebró una gran comida popular en el pabellón de la localidad que serviría de colofón para el evento deportivo matutino, y de apertura de los acontecimientos vespertinos. Trail Mazaleón También este fin de semana el municipio de Mazaleón, en el Matarraña, pudo disfrutar de unas jornadas deportivas lúdicas con la celebración de una nueva edición del Trail Mazaleón. Una prueba que reunió a amantes del ciclismo de montaña y del trail para gozar de una jornada festiva diferente al calor del deporte y los valores que le son inherentes. Sin competitividad, de hecho no se midieron tiempos, se quedaron con la parte más sana del mismo.



En la prueba participaron alrededor de 130 corredores y ciclistas. Veinte ciclistas participaron en la prueba larga de 50 kilómetros, otros veinte hicieron lo propio en la prueba corta de 25 kilómetros y los 90-100 deportistas restantes participaron en la ruta trail de 13 kilómetros de distancia. Todo ello aderezado con una gran colaboración ciudadana y de las instituciones para que todo saliera sobre ruedas. Así se celebró una nueva edición que en el municipio esperan que no sea la última y que puedan volver más fuertes.