Inés Donoso: “El Triatlón es un deporte que se me da bien, y también entreno duro”

Por

Con la humildad que destilan muchos deportistas, la andorrana Inés Donoso (Triatlón Europa) recogió el viernes el premio que la acreditaba como la Mejor Deportista femenina en la Gala Provincial del Deporte Turolense, que se celebró en el pabellón polideportivo de Andorra.



Cuando se cumple casi un año desde que se aupase a lo más alto de podio autonómico en la modalidad de Triatlón Olímpico (1.500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 corriendo) en una disputada carrera, la andorrana no afloja y fija ahora su mirara en el clasificatorio de dentro de unas semanas para el Campeonato de España.



-¿Qué sensaciones tiene después de haber sido elegida como la mejor deportista de la provincia de Teruel de 2021?

-Sobre todo, estoy muy contenta. Después de haber recibido este reconocimiento tengo aún más ganas de seguir trabajando y hacerlo, si cabe, con más motivación que antes.



-Recibir un premio como el de Mejor Deportista Turolense de 2022 y hacerlo en casa, ¿es aún más emocionante?

-Fue una gran sorpresa que no me esperaba. El poder compartirlo con mis padres, mis amigos y mi pareja fue súper especial. Sobre todo me dio fuerzas para seguir y me motiva aún más para esta temporada que viene.



-De todos los méritos que se alegaron durante la Gala Provincial de Deporte Turolense celebrada en Andorra el pasado viernes, ¿cuál es el que recuerda con más cariño?

-Yo creo que el me más orgullo me produce es el de ser campeona de Aragón de Triatlón Olímpico. El Triatlón Olímpico es la prueba reina de los Juegos Olímpicos en la disciplina del Triatlón. La verdad es que ese fue un momento muy emocionante el año pasado. También recuerdo con mucha emoción el haber terminado en la octava posición en el Campeonato de España de Triatlón Cross.



-¿Cuanto tiempo lleva practicando este deporte?

-Llevo cerca de dos años y medio. Empecé justo la temporada del covid, pero entonces tuvimos que dejarlo y quedarnos en casa. Ahí se cortó un poco, pero después volvimos con fuerza.



-Sí, porque prácticamente desde que comenzó a competir ha sido una habitual de las posiciones de podio.

-Ha resultado ser un deporte que se me está dando bien... aparte de entrenar duro, claro. Eso también me ayuda a motivarme aún más y seguir entrenando con más ahinco todavía.



-Antes de volcarse en el Triatlón ¿practicaba alguno de los tres deportes de esta disciplina combinada?

-Cuando yo era pequeña mis padres me apuntaron a un curso para aprender a nadar y siempre he estado en el agua. Además, siempre practiqué atletismo, pero a los 16 años me rompí el ligamento cruzado y lo dejé todo. No fue hasta que vine a Zaragoza a estudiar para empezar la carrera fue cuando empecé con esto del triatlón. Un compañero de clase, que sabía que nadaba y que estaba en el club en el que estoy ahora yo, me invitó a probar. Y probé y me gustó. Y hasta hoy, aquí estamos.



-¿Cómo es de duro el hecho de tener que entrenar tres disciplinas distintas?

-Lo más duro es que hay que entrenar más de una vez al día. Al tratarse de tres deportes diferentes, para hacerlo bien y mejorar hay que hacer varias sesiones de cada deporte. Y la semana solo tiene siete días, y al tratarse de tres deportes, para hacerlo bien y mejorar hay que doblar entrenamientos muchos días.



-¿Cómo compagina esas sesiones de entrenamiento con sus estudios?

-Lo que hago es meterme a nadar en la piscina para nadar antes incluso de que haya salido el sol. Eso hace que pueda tener todo el día por delante para estudiar el máster que estoy cursando o entrenar el otro deporte que toque. Hay que organizarse el tiempo muy bien. Nado tres días a la semana, corro cuatro días y hago bicicleta dos. La bici es lo que menos hago ahora, aunque en verano sí monto más porque el tiempo también acompaña y alarga más el día.



-¿Cuál es la disciplina de las tres que componen el Triatlón en la que se desenvuelve mejor?

-Soy bastante homogénea en las tres disciplinas. Cuando empecé pensaba que destacaría sobre todo nadando porque es lo que llevo haciendo toda la vida. Pero después me dí cuenta de que la bicicleta se me daba bastante bien también. Esto es lo que intento reforzar y entrenar más para poder destacar un poco más. Pero reconozco que soy bastante completa en las tres.



-¿Qué metas se ha marcado para este años 2022?

-Dentro de un mes tengo el clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón Olímpico. Se correrá en Tarazona, donde el año pasado se corrió el campeonato de Aragón. Pretendo clasificarme para poder ir al nacional, que será en septiembre en Bañolas.



-Mirando a más largo plazo, ¿piensa en clave olímpica?

-No, eso ya está a otro nivel. Me queda bastante lejos.



-¿Cuanto recorrido le quiere dar a su carrera deportiva?

-De momento está siendo como un hobby y creo que seguirá siendo así el resto de mi vida. Pero la ilusión y la motivación seguirá mientras yo siga así. Mientras pueda compatibilizarlo con mi vida y con el trabajo pretendo que ésto dure muchos, muchos años.



-El Triatlón es uno de esos deportes en los que los deportistas masculinos y femeninos están igual de valorados

- Aunque es verdad que hay muchas menos chicas que practiquen este deporte, por lo menos en Aragón, el reconocimiento es prácticamente igual en mujeres que en hombres, y la verdad es que eso se agradece. Al fin y al cabo tanto los hombres como las mujeres hacemos las tres disciplinas con las mismas distancias y entrenamos lo mismo. Sí, la verdad es que eso se agradece.