Iván Romero gana en la penúltima prueba de la Copa de España XCO en Zaragoza

El ciclista turolense del Kenzasport Team, Iván Romero consiguió un gran resultado el pasado fin de semana al llevarse la victoria de la categoría máster 30 en la penúltima prueba de la Copa de España XCO, que tuvo lugar en Zaragoza.



El de Teruel venía acumulando muy buenos resultados a lo largo de esta temporada, sin embargo, la victoria no llegaba hasta que por fin lo hizo en Zaragoza, en una cita que estuvo marcada por el fuerte viento. No obstante, las condiciones climáticas adversas no frenaron a Romero, que logró entrar en primer lugar tras parar el crono en un tiempo de 0:57:00. Lo acompañaron en el podio el murciano del Sumgasur-Bicis Buru, Daniel Soriano, y el castellanomanchego del Hellin Ciudad del Tambor Club, Alberto López, quienes ocuparon la segunda y la tercera posición de la categoría máster 30 respectivamente.



Por su parte, los ganadores de la categoría élite de la prueba fueron el del Burgos BH, Felipe Orts, y la del KMC MTB Racing Team Janika Loiv.



Con la cuarta cita superada, apenas queda la última parada de la Copa de España XCO, que tendrá lugar en Sabiñánigo el próximo 30 de abril.