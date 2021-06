Joaquín Monteagudo se vincula con el club naranja para la próxima campaña

Por

Joaquín Monteagudo es el primer jugador fichado por el Club voleibol Teruel para la próxima temporada que todavía no había pasado por los vestuarios de Los Planos defendiendo la camiseta del equipo naranja. Su anuncio supone, además, el del primer central del equipo para la próxima campaña.



Con casi dos metros de estatura (199 centímetros) y una altura de bloqueo de 238 centímetros, su incorporación a la disciplina de Miguel Rivera supone una garantía en la primera línea de defensa del equipo. Después de haber estado militando en las últimas temporadas en el Ushuaïa Ibiza Voley, Monteagudo recala en Teruel. Un salto que aceptó en cuanto se le “presentó la oportunidad” porque, aseguró ayer, el Club Voleibol Teruel le parece “un gran proyecto, un gran equipo” en el que “cualquier jugador quiere terminar jugando en un equipo de este nivel”.



Con una modestia encomiable, Monteagudo aseguraba ayer tras su contratación con el CV Teruel que llega al vestuario de Los Planos con la intención de “aprender y trabajar”, intentar “conseguir los objetivos del equipo” y, desde luego, “disfrutar”.



Cuando se cerraron las negociaciones entre el club naranja y el central albaceteño todavía no se había resuelto la participación del equipo turolense en la Challenge Cup. Monteagudo celebraba la confirmación, asegurando que “es un gran aliciente” para él ya que nunca ha “jugado ninguna competición así”, por lo que confesaba estar muy ilusionado. “Seguro que va a ser una gran experiencia”, dijo el central, que añadía que la participación en la competición continental supondrá una “motivación extra”.



Aunque aún no ha compartido vestuario con ninguno de los jugadores que ya ha anunciado el club, Monteagudo sí que ha tenido la oportunidad de trabajar con su nuevo entrenador, Miguel Rivera. Lo hizo en su paso por la Permanente, donde Rivera ejercía de segundo entrenador.



Para el jugador, la próxima temporada se presenta “emocionante” porque “los equipos cada vez están reforzándose mejor. Además, el Guaguas haciendo un gran equipo y va a estar todo muy emocionante. Eso es bueno para la liga porque vamos a poder disfrutar de grandes partidos”, vaticinó en referencia al año que empieza.



Para el jugador, el bloqueo y la defensa son sus características más destacadas, a la que suma, sin dudarlo, “la constancia y el trabajo”. A la horta de atacar, prefiere que le coloquen bolas bajas y rápidas para atacar en primeros tiempos, “cuanto más rápido, mejor”.



Monteagudo se mostraba encantado de llegar a Los Planos, donde ya ha sufrido el empuje de a afición sobre sus rivales y en la pista que quiere que ahora le lleve en volandas esta temporada. “Ya toca disfrutar de este lado de la red en Los Planos (risas) Me encanta jugar allí por el ambiente que se vive y cómo se respira el voleibol allí”, reconoció al recordar que, aún así, juegan en la pista de Teruel “le gustaba”.