La aragonesa Ambar se suma al club de patrocinadores del Pamesa Teruel

Por

Ambar se suma al selecto club de empresas que apoyan al Pamesa Teruel Voleibol. El acuerdo de colaboración alcanzado entre el club naranja y la cervecera zaragozana se firmó ayer en la sala de trofeos del pabellón de Los Planos por un periodo de dos años, aunque el responsable de Comunicación de la empresa de bebidas, Enrique Torguet, expresó su vocación de que la colaboración se prolongue en el tiempo como ocurre con la SD Huesca, con la que llevan trabajando 20 años o el Real Zaragoza, cuyo trayectoria juntos es mucho mayor.



Tras la firma, el presidente del Pamesa Teruel Voleibol, Carlos Ranera agradeció el “sentimiento de apoyo brindado por Ambar”. Ranera, que estuvo arropado por el entrenador del equipo de Superliga Maxi Torcello y dos de los jugadores de la plantilla, quiso darle “la bienvenida al club de patrocinadores” del conjunto de Los Planos confiando en poder responder a la “responsabilidad de devolver la confianza (de Ambar) en el club” turolense convirtiendo al equipo en “embajador” para “llevar el nombre de la empresa allá donde vaya”.



Por su parte, el responsable de Comunicación, Patrocinios y Relaciones Institucionales de Ambar, Enrique Torguet, expresó un “sentimiento de orgullo” tras sellar el acuerdo con el Pamesa Teruel, ya que era “el único equipo de élite de Aragón con el que hasta la fecha no había sido posible alcanzar un acuerdo”, ya que el club tenía comprometido el apoyo con otra forma.



Torguet celebró la nueva andadura que empiezan juntos el club naranja y la cervecera porque el Pamesa Teruel “representa a una ciudad con la que se siente muy unida” la compañía, cuya participación en eventos como las Bodas de Isabel de Segura, para la que elabora una cerveza especial en cada edición, es destacable.



Además de difundir la marca de Ambar de “formas diferentes en el campo” se promocionará también el Agua de Lunares, de la que Torguet destacó su “mineralización maravillosa”, convirtiendo al Pamesa Teruel en el “último equipo de élite de Aragón que se rehidrate” con ella. El Pamesa Teruel consumió el año pasado cerca de 7.500 litros de agua embotellada durante toda la temporada.

La imagen del nuevo patrocinador aparecerá tanto en el pantalón de la equipación de juego como en algún espacio en el pabellón. Además, los servicios de restauración del pabellón tendrán que servir productos de esta empresa aragonesa. Últimas incorporaciones El entrenador del Pamesa Teruel Voleibol, Maxi Torcello, expresó ayer su confianza en que la próxima semana puedan incorporarse los últimos dos jugadores que aún no están en la capital mudéjar. El primero en llegar a Teruel será, previsiblemente, el opuesto brasileño Rodrigo De Melo, Pernambuco, cuya llegada a Los Planos se espera a principios de la próxima semana mientras que no se espera que el central mexicano Axel Téllez pueda sumarse al vestuario naranja en la segunda mitad de la semana, con el calendario de pretemporada del Pamesa Teruel ya iniciado.



La pista de Los Planos sigue vibrando a diario con el mejor voleibol. Después de que la selección española masculina e asegurase su plaza en el Campeonato de Europa haciendo de la cancha turolense un bastión durante el Pre Europeo disputado en el mes de bajo las órdenes de Miguel Rivera, el equipo naranja ha vuelto al trabajo desde el pasado 17 de agosto hasta ahora con diez jugadores, a la espera de las últimas dos llegadas con las que se completará la plantilla para la próxima temporada.



El club naranja ene previsto disputar cuatro partidos de preparación antes de que el 2 de octubre arranque una edición de la Superliga Masculina de Voleibol, cuyo primer compromiso enfrentará al Pamesa Teruel con el Léleman Conqueror Valencia, en el que militan varios jugadores turolenses.