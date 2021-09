La ciudad de Teruel acoge este lunes la celebración de la XL Gala Nacional del Deporte

Una gran pantalla de 32 metros cuadrados es protagonista en el enorme escenario que ayer se terminaba de preparar para acoger esta noche la XL Gala Nacional del Deporte que organiza la Asociación Española de la Prensa Deportiva y que llegará por fin a Teruel después de haber sido una de las víctimas colaterales de la pandemia de coronavirus.

La jornada de ayer y buena parte de la mañana de hoy son momentos de nervios, de prisas y de trabajo. Sobre todo trabajo. Todo el pabellón de Los Planos era ayer un continuo ir y venir de personas preparando todos los detalles para que Teruel pueda mostrar su mejor cara ante los espectadores de Teledeporte que seguirán en directo la retransmisión de la primera ceremonia de la Gala Nacional del Deporte desde que se desató la crisis sanitaria del covid-19.

El epicentro del evento será un enorme escenario de 14 metros de ancho y 8 de ancho en el que los presentadores Jesús Álvarez y Blanca Benlloch conducirán la entrega de los cerca de cincuenta premios correspondientes a los deportistas más destacados del año 2019 (porque la Gala se corresponde a la que debía haberse celebrado el año pasado para premiar los méritos de la temporada anterior). En este espacio se ha instalado un atril de metacrilato desde donde se pronunciarán los nombres de los galardonados, que subirán desde la zona de platea para recoger su premio.

Cerca de 400 invitados estarán en el espacio de la pista deportiva, que hoy estará cubierta de una moqueta de color rojo. Los premiados y personajes más relevantes estarán ubicados en las primeras filas. Los responsables de la Asociación Española de la Prensa Deportiva aseguraron ayer que la gran mayoría de los invitados y premiados han confirmado su asistencia y son contadas las noticias de cancelación, como la ex jugadora internacional de baloncesto Elisa Aguilar o el presidente de la Federación española de Baloncesto y ex jugador, Jorge Garbajosa, que no podrán estar esta noche en Teruel.

Con un aforo global de la instalación de cerca de casi 1.000 personas, el Ayuntamiento de Teruel recibió más de 1.500 solicitudes para asistir a la Gala. Tras realizar un sorteo se comunicó a los 500 afortunados que habían sido agraciados con una localidad para presenciar en vivo la ceremonia.

Los asistentes se ubicarán en las gradas del pabellón, tanto en los dos laterales como en el fondo Norte.

La organización ha hecho hincapié en que las entradas son personales e intransferibles y no se puede “dar a otra persona para que asista en su lugar”.

La Gala dará comienzo con puntualidad televisiva a las 19:00 horas , pero la organización advierte de que “todo el publico debe estar sentado en su asiento a las 18:45 por lo que las puertas se cerraran a las 18:30”.

Para acceder al recinto será necesario presentar el justificante de la entrada y el DNI para acreditar la identidad de cada uno de los asistentes. Una vez que se haya accedido al pabellón no se podrá abandonar el mismo para volver a entrar más tarde y no está permitido fumar, comer o beber (salvo agua). Todo el público deberá llevar puesta la mascarilla todo el tiempo que esté dentro de Los Planos.