La salvación del Teruel se queda a cuatro puntos

La visita del Deportivo de La Coruña a Campo Pinilla, que dejó un aspecto inmejorable en las gradas y un buen ambiente de fútbol, trajo como consecuencia también una derrota que interrumpe la remontada y frena las aspiraciones del CD Teruel para conservar su plaza en la Primera RFEF del fútbol español. No ayudaron, además, los resultados que se produjeron en el resto de partidos de la jornada. Aunque quizá habría que decir que esos resultados lo que hacen es reconfigurar la lucha por la salvación.



Cierto es que el Teruel pierde dos puntos, observa cómo el horizonte de la permanencia se aleja a cuatro a falta de seis jornadas. Pero también es cierto que ese pelotón de aspirantes a la salvación y al mismo tiempo candidatos al descenso se mantiene tan amplio como estaba; incluso más. La derrota del Fuenlabrada en su feudo ante el colista del grupo, el Rayo Majadahonda, convierte a los del sur de Madrid definitivamente en claros candidatos a perder la categoría si se atiende a la dinámica que presentan ahora. Llevan un punto de los últimos quince disputados. A dos partidos de zona media Las victorias del Sestao River y de Osasuna B ante rivales directos, Real Unión y Sabadell, confirman que los fronterizos se han metido también en problemas, de hecho son el equipo que marca ahora mismo posición y puntuación de permanencia con 36 unidades. Y que los vallesanos, a los que el Teruel arrancó un empate reciente en su feudo que bien pudo haber sido una victoria visitante, entran de lleno en posiciones de descenso a Segunda RFEF. Al contrario; si hasta hace unas jornadas era el Teruel el equipo con mejor dinámica de entre los que luchan por la salvación, en el último mes en esa tesitura se coloca el Tarazona, que consigue su cuarta victoria consecutiva, en este caso ante un rival de tronío como el Nàstic de Tarragona, y se planta con 39 puntos en novena posición, cinco por delante de la quema.



Así las cosas, lo que se deduce de la jornada de este fin de semana en Primera RFEF habla de un pelotón de equipos luchando por no bajar y separados por dos partidos de distancia, seis puntos, a falta de dieciocho por disputarse. Encabeza ese pelotón el propio Tarazona, con las referidas 39 unidades, y en una dinámica que le lleva a pensar en una salvación antes de lo previsto en tierras del Moncayo. Tras ellos, el Fuenlabrada, con 38 puntos, los mismos que tenía hace cuatro jornadas. Detrás, Osasuna B y Sestao River, con 37 puntos, toman aire tras sus triunfos ante Real Unión y Sabadell; holgados ambos, tanto el de los vizcaínos por tres a uno como el del filial navarro por dos a cero. Y quedan pues los irundarras como los que marcan puntuación de conservación de plaza en la categoría, 36 puntos, cuatro por encima del Teruel, dos por encima del descenso a Segunda RFEF.



De ahí hacia abajo, un pequeño salto de dos puntos que deja a Cornellá y Sabadell con 34, a pie de salvación pero ya en plaza de descenso. Y detrás de ellos, con 32 unidades, el CD Teruel, al que las visitas de los líderes Barcelona Atlètic y Deportivo de La Coruña le emborronan el buen desempeño de la segunda vuelta. En los últimos cinco partidos, cinco puntos para los turolenses, una victoria, dos empates, otras tantas derrotas. La salvación se ve un poquito más lejos, pero al final la distancia con la zona media de la tabla sigue parecida, seis puntos, dos partidos, con seis por jugarse todavía.



En la parte de arriba de la tabla, las derrotas del Barcelona Atlètic y el Nàstic sacuden la zona de ascenso, hasta tal punto que el Deportivo de La Coruña aparece como el gran beneficiado de los partidos de este fin de semana, líder compacto y no discutido. El ascenso directo queda encarrilado para los gallegos. Así que el interés se centra en las posiciones de promoción a Segunda División, a las que aspira la Cultural Leonesa tras su triunfo combinado con las derrotas de los rivales que le preceden. Se avecinan jornadas de alta tensión en Primera RFEF.