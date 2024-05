Sin balas en la recámara

Por

Noventa minutos para seguir creyendo o noventa minutos para morir en la orilla. No hay más. El CD Teruel ha hecho ya quizá lo más difícil, que es llegar con opciones reales de conseguir la permanencia a estas alturas de la temporada. Únicamente le queda un último sprint que comienza hoy ante Osasuna y acaba el próximo fin de semana ante la Ponferradina. Paso a paso. Durante la tarde de hoy (19:00 horas) el CD Teruel recibirá en Pinilla al Osasuna Promesas para vivir una encarnizada batalla por el objetivo más codiciado. Sin más balas en la recámara, pero con aire en los pulmones.



La temporada del cuadro mudéjar ha sido, cuanto menos, vibrante. Al inicio parecía imposible ni tan siquiera que el CD Teruel se deshiciera de su condición de farolillo rojo del grupo. Sin embargo, los números de la segunda parte de la temporada son para la historia. Son estadísticas de play-offs que lo han llevado a ser uno de los mejores equipos de toda la segunda vuelta, a la altura de los titanes de la competición. Es cierto que la escuadra turolense ha tenido varias ocasiones de abandonar la zona de descenso y que ha desaprovechado casquillos ante rivales directos, pero también es importante destacar los números de la segunda parte de la temporada. Así pues tanto esfuerzo no puede ser en vano. Después de tanto nadar no es posible morir en la orilla, por ello la predisposición de los rojillos de morir en el fragor de la batalla ha de ser indudable.



Los rojillos llegan al partido crecidos y con la moral alta. Así lo hizo saber el técnico del equipo, Raúl Jardiel, en la rueda de prensa previa al partido, y es que del partido ante la Cultural Leonesa no se pudieron extraer los tres puntos, pero sí buenas sensaciones, pues el CD Teruel venía de tres encuentros previos algo más complicados en los que no había acabado de encontrarse y, ante la Cultu, pese al dominio de balón de los leoneses, los turboletas volvieron a sentirse algo más cómodos y más en sintonía con el ADN rojillo. Así, volvieron a aparecer algunas transiciones ofensivas, las combinaciones y ciertas llegadas al área cargadas de peligro.



De esta manera, ante la Cultu el CD Teruel volvió a dejar destellos de su estilo y, lo más importante, sembró la semilla para acabar de resurgir esta tarde ante Osasuna Promesas.



Además de la confianza, los de Raúl Jardiel también recuperan efectivos de importancia, y es que Fran Tena regresa, por fin, a la convocatoria para llenar el vacío que dejó en el centro del campo cuando sufrió el cuadro de apendicitis y que tantos quebraderos de cabeza ha dado a Raúl Jardiel para tratar de buscar alternativas a la altura. En muchos casos esas alternativas le dieron buenos resultados, pero también es cierto que Tena cuenta con unas habilidades y una experiencia en la medular rojilla que lo hacen indispensable. Así pues, si está en condiciones, es posible que Jardiel opte por darle salida de inicio.



Asimismo, finalmente la zaga podrá estar perfectamente cubierta por Arnau Gaixas y Edu Cabetas, que será la pareja de centrales obligatoria, ya que Isma Sierra cumplirá la sanción por la tarjeta roja que vio en el último partido y Carmona continúa lesionado. Estos dos serán las únicas bajas que presentará el CD Teruel para este choque. Osasuna nunca se rinde El Club Atlético Osasuna es un club aguerrido donde los haya y esa filosofía se traslada a todos y cada uno de sus apéndices. Así pues, Osasuna Promesas promete regalar un duelo de altura, ya que estos también tienen cosas en juego y tratarán de resarcirse de su última derrota ante el Sestao River.



El Osasuna Promesas marcha en la doceava posición de la clasificación, pero la parte de abajo está tan apretada que no puede respirar tranquilo, y es que únicamente cuenta con cuatro puntos de ventaja con el descenso. En teoría esos cuatro puntos de diferencia, habiendo seis en juego, le deberían valer para terminar la temporada entre los salvados, pero lo cierto es que en este deporte no se puede dar nada por sentado, pues el fútbol te da y te quita en cuestión de minutos.



Así pues, los navarros también saldrán a por todas para tratar de asegurarse la permanencia y evitar las siempre desagradables especulaciones de la última jornada. Osasuna nunca se rinde y esta tarde saldrá dispuesto a no hacerlo.