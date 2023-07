La selección española de voleibol inicia su preparación para el Europeo en Guadalajara

Por

La selección absoluta masculina inició ayer en Guadalajara su preparación para el Campeonato de Europa. La ciudad alcarreña albergará las sesiones de entrenamientos físicos, técnicos y tácticos de los RedLynxes hasta finales de agosto, cuando plantilla y cuerpo técnico pondrán rumbo a Varna (Bulgaria), para disputar el EuroVolley, la gran cita continental del verano, concretamente desde el 27 de agosto hasta el 11 de septiembre.



Miguel Rivera, que tras varios años en Teruel este verano se mudó a Santa Cruz de Tenerife para entrenar al Tenerife Libby’s La Laguna, arranca esta primera semana de preparación con un total de 16 jugadores convocados, que el lunes ya realizaron el primer entrenamiento conjunto en la pista del Palacio Multiusos de Guadalajara. En el camino hacia el Europeo, España disputará tres torneos amistosos que formarán parte de la preparación del equipo nacional. Las tres citas previas La selección viajará a Bélgica, concretamente a Roeselare, el día 3 de agosto para disputar el primero de los Bilaterales ante la selección belga. El 6 de agosto los representantes nacionales volverán a Guadalajara y recibirán a Portugal del 16-18 de agosto para jugar el segundo torneo amistoso del periodo estival. Finalmente, y como antesala al Europeo, España viajará Suiza, del 23 al 26 de agosto, para medirse ante el equipo nacional suizo justo antes de desplazarse a Varna, sede del EuroVolley 2023.



La ciudad búlgara de Varna albergará los encuentros del grupo B del Campeonato de Europa donde España buscará alcanzar las eliminatorias midiéndose con Eslovenia, Ucrania, Finlandia, Croacia, y Bulgaria, anfitriona de esta primera fase de la competición. Sin representación turolense Para la gran cita, el seleccionador no contará con ningún jugador del Pamesa Teruel Voleibol a pesar de haber tenido a varios en mente para la convocatoria. La buena temporada de muchos de los principales referentes del equipo español ha obligado a Miguel Rivera a mantenerlos en la lista, por lo que no se han podido incorporar nuevos jugadores como Emilio Ferrández o Rubén Lorente. Tampoco fue convocado el capitán del equipo turolense, Aharón Gámiz, que tras dos años de ausencia con el combinado nacional publicó un comunicado en redes sociales anunciando su retirada de las filas de la selección.



Sin embargo, pese a no contar con ningún jugador naranja, Miguel Rivera, acompañado por el cuerpo técnico que conforman José Luis Moltó como asistente, Guillermo Carmona como scout, Javier Dovale, Rangel Crujeiras y Manoli González, como preparador físico, fisioterapeuta y médico, y Judith Pérez como delegada, ha conseguido formar un equipo completo que tratará de dar la talla en el Europeo, que arrancará el próximo 27 de agosto.