La tanda de penaltis deja al CD Teruel sin premio tras un buen arreón final y noventa minutos de igualdad total (0-0 (4-1))

Por

La primera edición del trofeo Ríos Renovables se quedó en Tudela desde los once metros. Tras noventa minutos muy igualados y un buen arreón final del CD Teruel, en el que contó con un par de ocasiones para deshacer el empate, la lotería de los penaltis cayó del lado de los locales, que no erraron ninguno de sus cuatro intentos, por dos fallos de los turolenses. La intensidad volvió a reinar en el bloque de Víctor Bravo, que pese a no completar su mejor partido del verano, continuó sumando minutos y demostró el tipo de equipo que desea ser.



El CD Teruel, que saltaba al césped del Ciudad de Tudela sabiendo que 1.119 abonados ya se han sumado al proyecto rojillo de cara al próximo curso, quería seguir evidenciando que cada vez estaba más preparado para afrontar el arranque de la temporada ante un rival complicado como el Tudelano. Víctor Bravo partía de inicio con su 4-4-2 habitual, aunque en esta ocasión con modificaciones tanto en los laterales, ocupados por Julen y Aitor Pascual; como en el centro, con la novedad de Nacho Castillo como titular; en las bandas, con Ahn partiendo de inicio junto a Alastuey; y en la delantera, siendo Buenacasa el referente ofensivo, acompañado por el “nuevo” componente del ataque turolense, Borja Romero.



El duelo arrancó dando señales de lo que pretendía el CD Teruel: seriedad. Ambos conjuntos eran conscientes de que cada vez se encuentra más próximo el inicio de la competición, por lo que la recta final de la pretemporada puede resultar clave. La igualdad fue la tónica dominante durante el primer cuarto de hora de partido hasta que un ataque por banda del cuadro local inquietó, tímidamente, a la defensa turolense, con Fran Carmona y Arnau Gaixas formando la pareja de centrales.



Pero la respuesta de los de Víctor Bravo no tardó en llegar. Una jugada a balón parado colgada al segundo palo estuvo a punto de sorprender al guardameta del CD Tudelano, aunque el balón pasó de largo y el marcador se mantuvo inmóvil, alcanzado el minuto 20 de juego.



Tras el parón para la hidratación, ya tradicional a lo largo de la pretemporada, los muchachos de Pinilla salieron con ganas de mover el electrónico. Lo intentaron los hombres de arriba con un pase filtrado a la banda, en busca de un centro lateral que terminase dentro del área del Tudelano, pero la defensa local se mostró firme para evitar el intento de internada rojillo.



Con el mismo resultado que comenzó, el partido llegó al entretiempo. Los 22 protagonistas enfilaron el camino hacia los vestuarios tras un primer tiempo parejo en el que ninguno de los dos bandos fue capaz de perforar la portería rival.



Por delante restaban otros 45 minutos y la lluvia empezaba a reclamar protagonismo, después de que el cielo del Ciudad de Tudela luciese encapotado durante todo el primer periodo.



De hecho, el segundo tiempo arrancó con doble amenaza: de lluvia y del Tudelano. Los locales quisieron intimidar al CD Teruel, aunque el disparo de Pol Prats no generó mayor peligro. Sí que lo hizo, en una de las siguientes acciones, Gianluca Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, que envió el balón al fondo de la portería turolense. Sin embargo, su gol no subió al marcador, ya que el delantero se encontraba en fuera de juego, según señaló el juez de línea.



Todavía con el susto en el cuerpo, los rojillos apostaron por la solidez para evitar que el resultado se les pusiese en contra. Carmona fue amonestado tras un fuerte choque con Simeone, que también terminó viendo la cartulina amarilla.



La lluvia ganaba intensidad, al mismo tiempo que lo hacía el juego de los de Víctor Bravo en busca de una acción desequilibrante, como las que le dieron el triunfo ante el Lleida y ante el Valencia Mestalla. Estuvo a punto de encontrarla Borja Romero, con un cabezazo cruzado que no encontró portería, pero que sirvió para culminar una buena acción combinativa de los turolenses en un momento en el que las variaciones tácticas dejaban a Sanchís como central, para darle algo de descanso a Carmona. Esa misma demarcación la ocupaba minutos más tarde Tena, que veía como un cabezazo del delantero rival se estampaba en el larguero para alivio de la defensa turolense.



Al CD Teruel le estaba costando algo más que en otros compromisos llegar con claridad al área contraria y entonces Aparicio sacó su libro de recetas para intentar sorprender con una falta directa. Pero el guardameta del CD Tudelano adivinó la intención del atacante rojillo y envió el esférico a córner.



La ocasión supuso un balón de oxígeno para los de Víctor Bravo que, a falta de menos de diez minutos, se volcaron al ataque para tratar de marcharse con el triunfo de Tudela. A punto estuvo de conseguir el gol de la victoria Villa en un mano a mano que se marchó fuera por muy poco y que hizo llevarse las manos a la cabeza al banquillo turolense.



Pero ninguno de los dos conjuntos fuer capaz conseguir en la recta final lo que no habían hecho en los noventa minutos reglamentarios y el duelo se tuvo que decidir con una tanda de penaltis. La lotería final La primera edición del trofeo Ríos Renovables se iba a quedar en Tudela o se iba a venir para Teruel. Ethan Láinez era el encargado de intentar detener los lanzamientos del Tudelano, aunque los locales estuvieron mucho más acertados desde los once metros. Borja Martínez y Aparicio fueron los primeros en probar fortuna, pero el meta rival volvió a adivinar las intenciones de los atacantes turolenses para poner por delante a los suyos. Gabarre anotó el tercer penalti, que sirvió de poco, ya que los lanzadores del Tudelano no fallaron ninguno de sus cuatro intentos. Finalmente, con un 4-1 en la tanda el CD Tudelano se proclamó campeón y el CD Teruel sumó una derrota banal en su quinto amistoso de pretemporada.