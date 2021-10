La Universidad de Zaragoza y el CV Teruel se alían en el campus

Por

La Universidad de Zaragoza y el Club Voleibol Teruel trabajaran juntos los próximos cuatro años en el desarrollo del deporte en el campus universitario de Teruel donde se ha formado un equipo de voleibol con hasta 26 jugadores de ambos sexos.



Ayer se rubricó el acuerdo entre el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, en un acto celebrado en el campus turolense. Un convenio por dos años que se renovará de forma automática por dos ejercicios más y que nace con vocación de continuidad.



El presidente Ranera explicó que el objeto de este convenio era algo que se venía “trabajando hace tiempo” en cuanto a la posibilidad de que el club naranja contribuya “no solamente en cuanto a materia deportiva , que ya se está haciendo con la escuela” sino que apostó porque el “convenio sea algo vivo” y que “trascienda de lo puramente deportivo”.



El convenio acuerda el que se establezca “cooperación en la promoción del deporte” así como en “otros ámbitos que puedan favorecer al CV Teruel” en referencia a “todos aquellos ámbitos en los que podamos colaborar”, dijo el rector.



Ranera destacó el compromiso del club con la sociedad por lo que aseguró que al Voleibol Teruel le “gustaría colaborar con estudiantes y profesores durante todo el curso”.



El convenio recoge la creación de una escuela deportiva, “que ya se ha puesto en marcha”, explicó el presidente naranja, con alumnos de la Universidad, que “entrenan martes y jueves” con entrenadores del CV Teruel. “No nos quedamos ahí y trabajamos en la creación de talleres en los que podamos colaborar desde el club en áreas como el grado Magisterio o la Mención de Educación Física o incluso con la Facultad de Psicología. Y vamos a ver otras áreas en las cuales nos podemos retroalimentar y aprender muchas cosas que nos ayudarán a mejorar”, concluyó el directivo naranja.



Ranera aseguró que el equipo universitario y el sénior del propio club son “absolutamente complementarios” porque en “los alumnos de la Universidad son todos adultos, por lo que no hay ningún tipo de competencia. Al contrario: es una colaboración para que los alumnos del campus puedan practicar deporte no solo encaminado a la competición si no como esparcimiento”, dijo. De hecho, Ranera aseguró que sí hay jugadores que militen en los dos equipos de forma simultánea. “Hemos tenido y tenemos alumnos que son alumnos que son alumnos de la Universidad y que están de entrenadores o de jugadores. El año pasado fueron al Campeonato de España Universitario de Vóley Playa jugadores que estaban con nosotros”, afirmó.



El rector de la Universidad coincidió en que “no es incompatible jugar en competición universitaria con participar en una competición”, aunque aclaró que “a veces coincide y hay que renunciar a una. Y generalmente se renuncia a la universitaria”, lamentó. Sin embargo, celebro la incorporación del CV Teruel al campus con el sueño de poder ganar en el futuro un campeonato universitario.



Además, aseguró que “a la escuela le favorece el saber que va a poder contar con la colaboración de entrenadores de nivel que tiene el equipo profesional”, añadió el rector, que se refirió al “estudiantado que tenga motivación hacia este deporte, el saber que lo van a practicar en el ámbito en el que van a tener una mejor capacidad de formación le anima más. No es lo mismo se solo aficionado que ser aficionado con capacidad de mejora y en este caso se les ofrece una capacidad de mejora muy, muy notable”, explicó Mayoral, que se mostró convencido de que “a partir de ahora vamos a ser referente en el vóley universitario”.



El CV Teruel también colabora con el Programa Erasmus facilitando a los alumnos el acceso a los partidos “para que tengan un poco más de conocimiento de la ciudad”, dijo Ranera.



El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, destacó la vinculación del club naranja con la sociedad turolense y, ahora, también con la Universidad. “El deporte y Teruel se identifican muy bien con el nombre del Club Voleibol Teruel” y añadió que “es muy importante para la Universidad, que también se identifica con Teruel porque Universidad y Teruel son un nombre que va indisolublemente unido.



“Tener un club de élite en una ciudad como Teruel te permite muchas sinergias”, firmó Mayoral, que destacó que “una ventaja que tiene Teruel es que la interacción es muy próxima y, precisamente, de lo que se trata es poder aprovechar todas las posibilidades que se dan” como se produce en lugares como Zaragoza, en donde la Universidad colabora con otros clubes de élite como el Alcampo Scorpio 71 con “interacciones muy fuertes”.



Mayoral destacó en el hecho de que “dos instituciones que trabajan por Teruel y que lo hacen también en la promoción del conocimiento, de la salud y de la ciudadanía lo hagan juntas es una enorme oportunidad” e insistió en que el convenio firmado ayer “se quede en un papel” y convino en que tiene que ser algo vivo que permita atraer talento deportivo”. Y explicó que no se refería solamente a la alta competición “si no que la gente entienda que en el deporte hay mucho que hacer y que mejorará la vida universitaria (de los estudiantes) si se acercan a la práctica del deporte mejorando su rendimiento”. Otros estudios

Tanto el presidente del CV Teruel como el rector de la UZ recalcaron que el acuerdo suscrito ayer “no tiene límites”. El propio rector Mayoral afirmaba que en el campus turolense se impartes los estudios de “Educación Física en educación, tenemos psicología y una facultad de Ingeniería, que algo puede decir. Tenemos Bellas Artes, que puede ayudar en campañas de promoción del vóley. Todo ésto es lo que poco a poco se irá asentando”, dijo.



Todo esto hace que el convenio formalizado ayer sea un acuerdo “transversal” porque “estudiantes de todas las facultades pueden tener interés por el vóley y el CV Teruel puede tener interés por el conocimiento de todo el profesorado y estudiantado de todas las especialidades” del campus turolense.



Desde la dirección universitaria se descartó que esta nueva relación con el CV Teruel pueda traducirse en la implantación de estudios superiores de Educación Física. “Educación Física lo tenemos en Huesca”, afirmó, explicando que “es difícil que repitamos titulaciones” por la merma de calidad que podría acarrear. “Otra cosa es que podamos hablar de un máster especial dirigido a un público específico”, vaticinó.



El rector felicitó al CV Teruel por los resultados logrados en el inicio de la competición y se mostró convencido de que todavía serán mejores conforme avance el campeonato.