La Vega saca a la venta 1.300 localidades para el partido de veteranos de Teruel y el Real Madrid

Por

El partido de fútbol que enfrentará a los veteranos del Real Madrid con los de los clubes de la provincia de Teruel el próximo viernes 28 de octubre en el campo de La Vega a partir de las 19:00 horas ya ha puesto las 1.300 localidades a la venta. Además, ayer se presentaron en Teruel las equipaciones que vestirán tanto los jugadores de campo como los porteros de la selección de veteranos de los clubes turolenses de Segunda RFEF, Tercera RFEF y Regional Preferente.



La Vega será el escenario del primer partido que este conglomerado de experiencia blanca dispute en la provincia de Teruel. Así lo aseguró ayer el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, en la presentación de las equipaciones que se celebró en el estadio de fútbol de Pinilla, en Teruel. Moreno hizo hincapié en que “se trata de un partido de veteranos de la provincia de Teruel”, lo que justificó el que la presentación de la ropa se hiciera ayer sobre el césped de Pinilla.



El alcalde de la villa minera explicó que se trata de “un conglomerado de ocho equipos, desde Calamocha, Cella, Alcorisa, Alcañiz, Utrillas, Andorra, Atlético Teruel y el CD Teruel” con el que se ha “confeccionado un equipo de veteranos que se va a enfrentar a todo un Real Madrid” en lo que calificó como “poner a la provincia de Teruel otra vez en el mapa” después de haberlo hecho “con la Copa del Rey” con el partido que enfrentó al Utrillas contra el Valencia CF de Primera división.



“Viene un Real Madrid plagado de estrellas”, insistió, apuntando que “doce jugadores han militado en el primer equipo. Hablamos de jugadores de la talla de Paco Buyo, Amavisca, Pavón, Iván Campo, Congó, Balboa, Codina, Morán y, posiblemente, Martín Vázquez” en lo que calificó como un “regalo para los que estemos en el campo de La Vega y para los jugadores de la provincia que van a enfrentarse a ellos” y aseguró que se trata de “un homenaje al fútbol regional y al del la provincia de Teruel”.



En el equipo turolense, el CD Teruel, al “ser el representante de una categoría superior, aportará seis futbolistas con Bodo como portero, Ros, Monforte, Pedro González, Tolosa y Redolar. Del Utrillas, como anfitrión, habrá ocho futbolistas con Aitor Pérez, Cuadrado, Sergio Salinas, Jesús Carlos Alonso, Roberto Illarramendi, Óscar Zapata y José María Lancis. Calamocha, como equipo de Tercera RFEF contará más jugadores que el resto. Los otros cinco representantes de Regional Preferente aportarán dos jugadores cada uno”, explicó el concejal de Deportes de Utrillas y ex jugador minero José María Lancis.



El encuentro se disputará en dos tiempos de 45 minutos con ventanas de cambios, que serán ilimitados, cada 15 minutos. El partido estará dirigido por Óscar Herrero, colegiado descendiente de Utrillas que ha pitado en Primera División.



Las entradas ya están a la venta a un precio de 12 euros las de adulto y de 5 la infantil y ya se pueden adquirir en “todos los clubes que forman parte del equipo provincial” además de en el Ayuntamiento de Utrillas, aunque no se ha habilitado venta on line.



Además, ayer se presentaron las equipaciones vestirán los jugadores turolenses, en las que domina el color verde y cuya ropa aparecen los escudos de los ocho equipos participantes junto a la fecha del encuentro en una colección que también se pondrá a la venta.