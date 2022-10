Los veteranos del Real Madrid tiran de galones ante la selección de Teruel

Por

El equipo de veteranos del Real Madrid cumplió el guión y se impuso a la selección de jugadores veteranos de la provincia de Teruel por 0-7 en el campo utrillense de La Vega.

El partido arrancó con la tensión de enfrentarse David y Goliat. Aunque los blancos tuvieron siempre la sartén por el mango, los turolenses aprovechaban cualquier oportunidad para intentar progresar hasta la jurisdicción de Paco Buyo, que apenas tuvo trabajo este viernes. Llorente tuvo la primera oportunidad blanca con un disparo lejano que se marchó alto. Después Amavisca probó suerte contra un muro de defensores verdes estrellando la pelota en esa pared sin llegar a inquietar a Bodo.

Sí se inquietó el portero turolense cuando Morán enganchó un balonazo tras un rechace de un disparo de Congó. Bodo no pudo evitar que la pelota se colase entre los tres palos cuando se cumplía el priemer cuarto de hora de juego.

El segundo gol del Real Madrid llegó tras una jugada trenzada de nuevo por la banda derecha de los blancos, logrando ganar profundidad para desarmar la zaga local y batir de nuevo al meta.

En el minuto 26 Monforte trató de sorprender a Buyo, adelantado, con un disparo desde medio campo que se marchó por encima del travesaño. Pero ese atrevimiento tuvo su respuesta en una cabalgada de Congó, que se quedó solo ante Bodo para marcar por bajo.

Cinco minutos después Núñez aprovechó un pase de la muerte de Amavisca desde la izquierda para anotar el cuarto de cabeza.

Congó le ganó el pulso a Bodo en el 36 tras quedarse solo en nel área chica en un error defensivo de los locales para anotar el quinto y desplegar su mambo ante sus incondicionales en el fondo del campo.

A cinco del final del primer tiempo, el delantero local Marari a punto estuvo de sorprender con una galopada desde el medo campo, pero no le llegó el pase de su compañero, que atrapó Buyo.

Tras la reanudación Núnez tuvo el gol en la punta de la bota tras una incursión turolense hasta la línea de fondo pero en el duelo con Olalla acabó perdiendo su oportunidad de estrenar el marcador.

Después de haber espantado el peligro media docena de veces, El juego de los veteranos de Teruel apael Real Madrid anotó el sexto, de nuevo por obra de Núñez.

El séptimo de la noche llevó la firma de Luis P. Hurtado, que recién ingresado en el césped de La Vega enlazó un testarazo de libro para dejar la pelota a media altura, inalcanzable para Parreta.

El juego de los veteranos turolenses se hizo más fluido en la segunda mitad, con más toque de balón y más profundidad, pero casi sin llegar a generar verdadero peligro en el área del Real Madrid.

La ocasión más clara para los locales llegó de la mano de Ros y Oski, que solo la experiencia de Parreta fue capaz de alejar de la línea de gol en medio de los aspavientos de los aficionados, que se agolpaban tras la portería del Real Madrid esperando el gol turolense.

Chete puso de pie al público en el último minuto con un testarazo en un córner, pero sin gol.

