La venta de entradas se dispara en Utrillas y los hinchas saturan el ambulatorio

Entradas

Avalancha de peticiones

El partido de Copa del Rey entre el CD Utrillas y el CF Valencia podría agotar el papel. La velada, que en el municipio minero se vive como un acontecimiento histórico, ha despertado el interés de buena parte de los vecinos, así como de los aficionados de municipios mineros más próximos o seguidores del conjunto valencianista que se desplazarán hasta la capital de la Cuenca Minera turolense para asistir al duelo.Mientras en el terreno de juego las cuadrillas de la empresa instaladora de las gradas provisionales se afanan en levantar el último y más grande de los módulos de asientos, operarios municipales trabajan en el voladizo de la tribuna para dejar instalados cuatro focos nuevos que se quedarán en el terreno de juego después del partido como inversión.La actividad en buena parte del municipio solo gira alrededor del partido de fútbol. En el centro de salud se vivieron ayer largas colas de personas para solicitar el pasaporte de vacunación, imprescindible para poder acceder al campo el jueves, al preverse un aforo muy superior a las mil personas que establece la nueva normativa. Sin embargo, los servicios del Salud no dieron abasto para atender a todos los solicitantes del certificado de vacunación o, en su defecto, del pin para descargarlo de la aplicación por lo que muchos tuvieron que resignarse a repetir la espera esta mañana, mientras que otros apostaron por acudir ayer mismo por la tardea Zaragoza para someterse a una PCR que acreditase que no están afectados por covid.En el espacio habilitado para sala de prensa se instaló desde el lunes el punto de venta de entradas para poder asistir al encuentro entre el Utrillas y el Valencia. Ana Romero, una de las socias voluntarias que atiende el despacho de localidades, aseguraba ayer que apenas quedaban setecientas de 2.350 localidades que se habilitarán para el jueves. Romeo, que lleva desde el lunes en el punto de venta, reconocía ayer que se habían vendido “casi todas las entradas”, afirmó.Con cerca de 2.000 localidades ya vendidas, al Utrillas se le está terminando el papel. Sobre todo después de haber temnido que rebajar eñ aforo a última hora por la imposibilidad de instalar el graderío de uno de los fondos.Los utrillanos no quisieron esperar para retirar su entrada y el lunes se regsitraron las filas más largas. El aluvión de personas que acudió a las instalaciones de La Vega para adquirir sus localidades se produjo el lunes por la mañana . “Vinieron todos de golpe”, recordaba la voluntaria, junto a los pocos talonarios de billetes que todavía no se habían vendido. Ana Romeo recordaba que se produjeron largas colas. “Había mucha gente”, explicó.En las filas había gente que acudía sola a por su localidad y también grupos que se habían citado para comprar sus estradas al mismo tiempo. “Hay gente que se lleva la entrada de socio por un lado y luego compra más entradas para gente de fuera. Se llevan cuatro o cinco, las que les piden”, añadió Romeo.El colectivo de socios ha respondido de manera masiva y han sido muchos los que ayer ya habían adquirido su entrada. “De socios todavía queda alguna por venir”, reconocía la voluntaria.Si se mantiene el ritmo de despacho que se ha vivido en las primeras horas desde que se pusieron a la venta las entradas, el club podría quedarse sin papel antes del partido. “Se pueden vender todas. Todo al lleno”, espetó.El club ha marcados dos únicos precios para los billetes. Los socios podrán retirar sus entradas por diez euros, mientras que el resto de aficionados tendrá que abonar 25 euros por cada asiento. Solo se bonifican las entradas de los hijos de los abonados, que también podrán beneficiarse del precio reducido de 10 euros.En el mismo punto de venta de entradas se anunciaba ayer la venta de bufandas del CD Utrillas. Sin embargo, ya no es posible hacerse con una ya que las 500 unidades que se esperan que lleguen este miércoles ya han sido reservadas. “No podíamos hacer más”, lamentaban las voluntarias que atienden el despacho de billetes, conscientes de que habrían podido vender bastante unidades más.La entrada en vigor de las últimas medidas de prevención ante el incremento de casos de covid-19 en la comunidad autónoma anunciadas la semana pasada, obligan a presentar el pasaporte de vacunación en eventos celebrados al aire libre con más de mil personas. En el partido de Copa del Rey entre el Utrillas y el Valencia se espera que el aforo coquetee con las 2.500 personas por lo que los asistentes deberán mostrar su certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa reciente.El centro de salud de Utrillas vivió ayer largas colas de personas en busca de su certificado o, en su defecto, de la clave para acceder a él en la App del Salud del Gobierno de Aragón.A pesar de que, como recordaba la megafonía municipal ayer en un bando, que el horario de retirada de los certificados de vacunación es de 10 a 12 horas de lunes viernes, a las12:45 todav´çia había aficionados en la cola de admisión del ambulatorioesperando para solicitar su certificado.Entre ellos estaba Sergio Buján, un joven utrillano que acudió con sus amigos a por el documento con la esperanza de poder salir del centro con el papel en la mano. Pero fue en vano porque el horario de atención al público había expirado hacía tiempo. “A las 12 nos echan a todos. Me parece a mí que esta mañana va a ser que no”, lamentaba el aficionado sin ser aún consciente de que hacía un buen rato que se había cumplido ese plazo. Buján llevaba en la fila en el ambulatorio ”desde las 10 de la mañana”, afirmó.Buján confesaba no estar sorprendido por el requerimiento sanitario porque “con la que está cayendo es normal que lo estén pidiendo”, afirmó. Aún así , lamentó el estrecho margen horario de atención al público. “De 10 a 12 es muy poco tiempo”, valoró.Tras el fracaso en su petición, los jóvenes utrillanos apostaron por desplazarse a Zaragoza para realizarse una PCR, acuciados por la urgencia de disponer de ese documento para poder acceder al encuentro entre el CD Ebro y el Celta de Vigo. “Vamos a pagar 60 euros de la PCR cuando la entrada nos vale 10 euros”, lamentaba uno de los jóvenes.