La Vuelta no pasará por Teruel en su edición de 2024

Por

Después del regreso de La Vuelta a la provincia de Teruel en el año 2023, la gran ronda española no repetirá de cara a la edición del próximo año. La Vuelta, que el próximo verano arrancará en Portugal, no pasará por ningún punto de la provincia turolense ni de la región aragonesa. Así pues, la espectacular llegada al Pico del Buitre, que en la úiltima edición de la prueba ciclista terminó siendo diferencial para la clasificación general no se reeditará, al menos hasta el año 2025. La Vuelta 2024 fue presentada este martes en el Hotel Auditorim de Madrid, lugar elegido por la empresa organizadora, Unipublic para desvelar el recorrido completo de las 21 etapas que conformarán una prueba que arrancará el 17 de agosto en Lisboa y se extenderá hasta el 8 de septiembre en Madrid