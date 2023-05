Las instituciones turolenses homenajean al campeón en una jornada de celebración

Por

El CD Teruel regresó a la capital mudéjar nueve días después de hacer historia en Pinilla. Lo hizo para recibir el reconocimiento por parte de las instituciones y ofrecerle el título de campeón a la patrona de la ciudad, Santa Emerenciana. Directiva, plantilla y cuerpo técnico volvieron a disfrutar de una nueva jornada de celebraciones en la que los héroes del ascenso no tuvieron descanso, al visitar por la mañana la sede de algunos de sus principales patrocinadores y por la tarde la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de la capital. La celebración concluyó, como manda la tradición, con agradecimiento divino a Santa Emerenciana.



Los campeones llegaron a primera hora de la mañana a la ciudad para vivir una jornada diferente y dinámica a partes iguales. Durante toda la mañana, los miembros del equipo visitaron las diferentes instalaciones de la Fundación Térvalis, uno de sus principales patrocinadores, que también estará acompañando al equipo la próxima temporada. Tras una comida en La Puebla de Valverde, el nuevo equipo de Primera RFEF se dirigió a Pinilla, donde iba a dar comienzo la frenética tarde que les esperaba por delante. Cabetas y compañía eran recibidos por sus más jóvenes admiradores, los muchachos de la cantera rojilla, que también pudieron disfrutar de una tarde diferente de entrenamiento. Ilusión, ambición y apoyo En torno a las 18:30 horas, los jugadores, acompañados por el cuerpo técnico y la directiva, emprendieron el camino hacia las sedes institucionales. Primero fue el turno de la Diputación de Teruel, donde Manuel Rando, presidente de la institución, recibió al equipo con la bufanda al cuello. Tras darle la enhorabuena a todos los jugadores -uno por uno, con abrazo incluido- Rando detalló los dos principales aspectos que han llevado al éxito al CD Teruel. El presidente consideró que “la ilusión y el trabajo” han sido claves para lograr el ascenso.



Sin embargo, el máximo representante de la DPT se mostró igual de ambicioso -o incluso más- que el bloque dirigido por Víctor Bravo: “El próximo año, con esos ingredientes, a jugar contra el Real Zaragoza, que es mi sueño”. Una petición que generó risas nerviosas entre los miembros de la plantilla rojilla. Rando cerró su discurso asegurando que la DPT seguirá ofreciendo de manera firme su apoyo al club, ya que jugadores y cuerpo técnico son “la imagen de un Teruel en positivo, que es lo que representamos”.



A los dos principales motivos que había dado el presidente de la DPT, Ramón Navarro, presidente del CD Teruel, añadió “la humildad y la honradez” como armas para haber hecho historia. Tras agradecer la cálida acogida, Navarro secundó el discurso repleto de ilusión de Rando y añadió que la próxima campaña se competirá para “que el nombre de Teruel esté lo más alto posible”.



Eran las 19:20 horas de la tarde y toda la comitiva turolense ponía rumbo a su siguiente estación: el Ayuntamiento de Teruel. No sin antes detenerse ante el Torico -todavía engalanado con los colores del equipo- para tomarse una nueva foto de familia.



Al llegar a la plaza de la Catedral, Emma Buj y todo su equipo de gobierno esperaba con el himno del club sonando a bombo y platillo para llamar la atención de curiosos y aficionados que habían acudido a felicitar a los suyos tras el logro conseguido la semana pasada. La alcaldesa de la ciudad repasó el devenir de los acontecimientos desde el pasado año, cuando las instituciones ya recibieron al equipo a pesar de no haber logrado ningún título. “Nos parecía un sueño el poder estar hoy aquí”, confesaba una Emma Buj que también puso en valor todo el trabajo “en grupo” que hay detrás del éxito rojillo y , especialmente, por parte de la directiva, hacia la que también tuvo unas palabras de agradecimiento. La primera edil también quiso acordarse de la afición, que “ha conseguido ser un jugador más” durante la temporada y terminó prometiendo que el Ayuntamiento de Teruel “va a estar a la altura” del reto que supone jugar en Primera RFEF.



Tras Emma Buj, el presidente del CD Teruel volvió a incidir en la importancia histórica que tiene el ascenso conseguido, que comenzó a forjarse la temporada anterior: “El año pasado las instituciones nos recibieron sin ganar nada, algo que nos hizo creer. Ese tipo de apoyos te dan un paso adelante para creer en lo que estás haciendo”. Además, Navarro avisó de que, pese a la dificultad de la nueva categoría, la directiva turolense “no va a reblar” para tratar de “dar la talla”. Un mensaje que secundaron Víctor Bravo, Cabetas y Borja Romero, que también pasaron por el micrófono, destacando el compromiso al escudo y el crecimiento que ha vivido el club en los últimos años. La tradicional ofrenda La fiesta de celebración concluyó con la tradicional ofrenda a Santa Emerenciana, patrona de la capital turolense, a la que Cabetas y Redolar le llevaron un bonito ramo de flores. Alfonso Belenguer, vicario de la diócesis de Teruel-Albarracín, fue el encargado de transmitir las felicitaciones del Obispo a la plantilla. El sacerdote recordó un pasaje bíblico en el que se decía: “Aquel día, la ciudad se llenó de alegría”, para más tarde compararlo con el domingo en el que el CD Teruel finiquitó el ascenso de categoría. Además, Belenguer agradeció al conjunto rojillo su esfuerzo con la iluminación de la parte superior de la catedral, un acto que no suele ser común y que se llevó a cabo como recompensa al equipo.



Tras una intensa jornada, los jugadores y el cuerpo técnico se marcharon caminando por las calles de la ciudad que les vio convertirse en campeones y que ayer volvió a volcarse con ellos como muestra de agradecimiento. El sábado, en Pinilla, concluirá la fiesta y la histórica temporada