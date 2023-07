Laura Bonillo, piloto turolense en categoría T1 N: "Estamos orgullosas de ser el primer equipo cien por cien femenino de Aragón de la Baja"

Por

Laura Bonillo es una piloto turolense que mañana debutará en la Baja Aragón a los mandos de su Mitshubishi Montero, junto a su copiloto Coral Barroso en la categoría T1 N. La ilusión y las ganas hacen que la espera se esté haciendo demasiado larga para una piloto que este fin de semana cumplirá lo que ella misma considera como “un sueño”.



-A falta de dos días, ¿cómo se encuentra?



-Esto es un sueño. Yo creo que para todos los pilotos y sobre todo de Aragón el poder correr en casa es de lo mejor que me puede pasar.



-Usted actúa como local. ¿Supone eso más presión?



-Supone mucha más ilusión, porque normalmente estoy acostumbrada a competir fuera de Aragón. El año pasado hicimos el Supercampeonato de España y echaba mucho de menos a la gente que nos sigue de Teruel. Para mí el poder debutar en tierra aquí no me genera presión, sino más bien ilusión.



-¿Cómo ha sido la preparación para este debut en tierra?



- Fue en febrero cuando decidimos correr la Baja, en el mes de marzo nos fuimos por varios caminos con un todoterreno por ver sensaciones del coche y probar. También hemos entrenado en el circuito de Autocross de Utrillas con el coche de calle.



-Compone una de las pocas parejas íntegramente femeninas de la prueba. ¿Le ilusiona?



-Sí. Si no me equivoco creo que pilotos femeninas somos cuatro y como equipos cien por cien femeninos creo que somos dos. Al final lo que intentamos es abrirnos paso en este camino del automovilismo y nos va bien. Estamos orgullosas de ser el primer equipo cien por cien femenino de Aragón que va a participar en la Baja.



-¿Qué objetivo se marcan?



-Yo siempre pienso igual. Voy con la mentalidad de sumar kilómetros, experiencias, compartir esta afición y en este rally como en todos los que voy la meta es terminar. Una Baja Aragón es muy complicada porque son casi 600 kilómetros cronometrados y casi 1.000 con enlaces. Los vehículos sufren mucho y los equipos también. Nuestro coche no lleva aire acondicionado y las temperaturas van a ser muy altas. Con acabar ya sería todo un logro. Esa es la mentalidad que tenemos.



-¿Cuánto tiempo lleva esperando que arranque la Baja?



-Desde que tomé la decisión de correrla. Yo he seguido compitiendo en asfalto pero voy descontando los días y se me está haciendo largo. Tengo ganas de que llegue el viernes y salir a correr.



-¿Cuál es el principal temor de cara a la prueba?



-Sinceramente, no me pone nerviosa nada.Esto es una oportunidad que nos ha dado la vida. Hay que aprovecharla y no hay que tenerle miedo ni al miedo. Lo que tenga que ser, será. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos.



-Nunca es tarde para empezar en tramos de tierra. ¿La veremos más a menudo en este tipo de pruebas?



-Correr en dos disciplinas diferentes te obliga a tener dos coches diferentes. Por desgracia, la mayoría somos equipos humildes y no podemos mantener el correr en tierra y en asfalto. Nunca se sabe lo que puede salir de todo esto, pero lo iremos viendo.