Los pinares de Bronchales serán el escenario del disfrute de los ciclistas

Por

La XIII edición de la BTT Sierra Alta se disputará este próximo sábado 23 de julio en Bronchales a partir de las 8:30 de la mañana. La línea de salida se situará en la Avenida el Pinar de dicho municipio, a escasos metros del pabellón multiusos.



Para la edición de este año, se contará con un recorrido de 47 kilómetros y 1.576 metros de desnivel acumulado que transcurrirá por los afamados pinares de la localidad de la Sierra de Albarracín.



El organizador de la competición, Amador Cabanes, contó que para la edición de este año se van a incluir dos sendas nuevas dentro del típico recorrido de ediciones anteriores, que se caracteriza por la ascensión al pico Sierra Alta, de 1.854 metros de altitud, que da nombre a la prueba. La ruta ciclista se llevará a cabo en su mayoría por los términos municipales de Bronchales y Noguera de Albarracín. La prueba según la organización seguirá contando con subidas interminables y bajadas de infarto, que harán las delicias de los más de 300 ciclistas que acudirán a la carrera. Todos ellos pedalearán por densos bosques de pino silvestre, que es el típico de esta zona.



Actualmente Cabanes confirmó que el equipo de la empresa Atlos Eventos Deportivos acaba de comenzar a marcar el recorrido de la prueba con flechas, yeso y cartelería. Además de cintas colgadas de arboles naranjas y flechas de dirección en los cruces que se crean oportunos para facilitar a los participantes el trazado por los densos pinares. Otra de las que tiene la características de esta ya veterana BTT es que su altura media de trazado transcurre en torno a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Plazo de inscripción Todos los ciclistas que quieran participar en la BTT Sierra Alta lo podrán hacer hasta las 23:59 de la noche de hoy, que será cuado la organización de la carrera cierre las inscripciones. Hasta al momento el director comercial de la empresa Atlos Eventos Deportivos y organizador de la BTT, Amador Cabanes, comentó que “hay cerca de 300 inscritos y aún falta de un día para el cierre”, por lo que Cabanes espera que se supere esa cifra. Aunque esta afluencia de ciclistas quedará lejos de los casi 500 participantes que tuvo la edición del año pasado debido a que fue una de las primeras competiciones deportivas tras la pandemia del covid.



A su vez el organizador de la carrera indicó que la web para inscribirse sigue disponible a través de cronolimits2020.com. El precio para la participación en la cita ciclista es de 24,80 euros más IVA para los corredores federados y de 27,30 euros más IVA para los que no lo están.



Para inscribirse en la carrera es obligatorio tener 17 años cumplidos antes del 22 de julio. Por otra parte las bicicletas de E-BIKE, es decir, las que cuentan con un motor eléctrico podrán participar, pero no contaran para la clasificación final y saldrán desde la última línea de la parrilla situada en la Avenida el Pinar. Ola de calor En relación con las altas temperaturas que se están dando en los últimos días y que obligaron a suspender varios pruebas de similares características, Cabanes recalcó que ya tienen “todos los permisos en regla” y hablaron con la Subdelegación del Gobierno en Teruel para confirmar la fecha de la cita ciclista. Para el sábado la temperatura máxima será de 33ºC y la mínima de 14ºC, lo que significara que los ciclistas saldrán de la línea de meta con unos 20ºC.



La entrega de dorsales se llevara a cabo desde el viernes en horario vespertino de 18:30 a 21:00, por lo que muchos ciclistas aprovecharan para hacer estancia nocturna ya en Bronchales. También se podrán recoger el mismo día de la prueba de 7:00 a 8:30, que es la hora en la arrancará la cita ciclista.



Así mismo, se espera la llegada de cerca de 600 o 700 espectadores entre familiares de los corredores o aficionados al ciclismo. En este sentido, Cabanes destacó que muchos participantes aprovechan y “se quedan a pasar el fin de semana” en la Sierra de Albarracín. Con lo que la competición ciclista supone un gran atractivo turístico para el municipio bronchalino.



De momento no hay ningún corredor reconocido que vaya a participar en la prueba bronchalina, debido a que según Cabanes la cita ciclista “coincide este año con un par de pruebas similares”, pero que “cabe la posibilidad de que se inscriban a última hora”, afirmó el organizador de la BTT. Servicios para el ciclista Durante el trazado de la prueba a través de los pinares, los corredores dispondrán de numerosos avituallamientos, tanto líquidos como sólidos. A su vez, al llegar a la línea de meta tendrán derecho a un avituallamiento final en el que estará incluida la comida que será un bocadillo de jamón de Bronchales.



Además, el dorsal que portaran en sus bicicletas todos los participantes podrá estar personalizado con su nombre de pila o apodo. A la llegada a meta, se les hará un obsequio de una bolsa conmemorativa por su finalización de la prueba, así como de una medalla finisher, que acredita la consecución de haber completado el recorrido. Por otra parte, para todos los corredores se ofrece un servicio de duchas a la llegada en el pabellón polideportivo.



Para la prueba el responsable de la organización hizo referencia a que la cita deportiva cuenta con un servicio médico, que estará compuesto por una ambulancia medicalizada con un médico, dos enfermeros y un conductor del vehículo. También desde la empresa Atlos Eventos Deportivos contarán con vehículos todoterreno y un quad con desfibrilador para poder tener acceso rápido al lugar del posible accidente.



Cabanes destacó que todos los corredores están cubiertos por un “seguro de accidentes y responsabilidad civil”. Además el organizador de prueba agradeció la presencia de decenas de voluntarios y de miembros de Protección Civil a lo largo del recorrido.