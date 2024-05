Los rivales del CD Teruel fallan y le mantienen vivo a pesar de su racha

Por

Tuvo una racha el CD Teruel en la que acumuló puntos, méritos y juego suficientes como para abandonar de manera holgada las posiciones de descenso a Segunda RFEF en las que hoy todavía duerme. Abrió esa racha en febrero con su victoria ante el Nàstic, a la que siguieron otros dos triunfos más ante Majadahonda y Logroñés, que tendrían continuidad con puntos en San Sebastián y Sabadell decorados con otra victoria ante Real Unión. Entonces el Teruel se puso a tiro de salvación, y en no pocas jornadas sus triunfos podrían haber deparado la conquista de esas posiciones, que no se dio por victorias semejantes de algunos rivales; Sestao River o Tarazona, por poner dos ejemplos, discurrieron por rachas buenas que les mantienen delante de los rojillos.



Ahora, sin embargo, la producción de puntos del CD Teruel se ha secado un tanto. Precisamente desde ese empate ante el Sabadell en la Nova Creu Alta, el cuadro de Jardiel presenta un balance de cinco puntos cosechados en los últimos cinco partidos, un tercio de los que estaban en liza, que frena el ritmo de remontada que mantenía el Teruel en las jornadas precedentes. Cuestión de rachas, y de dinámicas, en las que tienen mucho que ver también las bajas de puntales importantes como el central Carmona o el centrocampista Tena. Sin embargo, y por fortuna para los intereses de los mudéjares, los rivales en la dramática carrera por la permanencia tampoco presentan los méritos suficientes como para poner tierra de por medio y encarrilar su salvación, así que ese decimoquinto puesto, el paraíso de la Primera RFEF, sigue al alcance de un partido. En media tabla de los modestos Si atendemos a estas últimas cinco fechas de competición en Primera RFEF, es fácil observar que el Teruel no es ni mucho menos el peor de los equipos que están enfrascados en esa pelea por la permanencia. Bien al contrario. El mejor de todos, por ahora, es Osasuna B, que lleva cuatro partidos sin perder, dos triunfos y dos derrotas, ocho de quince puntos. Ello le mantiene seis por encima del Teruel. Tras los navarros, Tarazona, Real Unión y Sestao cosechan siete de los últimos quince puntos, y aún así están al alcance de los rojillos; de hecho los vascos marcan salvación sólo dos unidades por delante.



En la zona media de este pelotón en estas fechas, el Teruel saca los mencionados cinco puntos, que son los mismos que el Sabadell, su predecesor en la tabla, y uno menos que el Lugo; eso sí, los gallegos están virtualmente salvados tras frenar su racha de derrotas con dos triunfos consecutivos. Y todavía con peor producción que el Teruel hay otro grupo de aspirantes con una dinámica de resultados que, si no la remedian, les llevará con bastante probabilidad al infierno de la Segunda RFEF. El caso del Logroñés es el más ilustrativo, virtualmente descendido ya.



No andan a la zaga ni Cornellá ni Fuenlabrada. Los catalanes acumulan apenas un punto de los últimos cinco partidos disputados, y de hecho no han cantado victoria desde que ganaran, hace ya dos meses, en el feudo de la Real Sociedad B. Y para los madrileños la producción es muy similar; rompieron una racha de cinco derrotas seguidas precisamente empatando en su casa ante el Teruel, y volvieron a firmar tablas en Logroño este pasado fin de semana, lo que les ha colocado en medio del meollo por la permanencia en la categoría.



Es la clave de la dificultad de esta Primera RFEF, su igualdad, la imprevisibilidad de los resultados, en los que caben las sorpresas, los vaivenes y los imprevistos. Al Teruel le perjudicaron durante su despegue, que coincidió con el de otros rivales directos. Ahora el ritmo de puntuación es más moderado, también lo es el del resto de implicados en esta pelea. Esta jornada próxima, este fin de semana, aclarará el panorama; el Teruel se la juega en León ante un duro rival, pero también jugará en otros campos: en Tarazona, por ejemplo, donde los del Moncayo reciben al Sabadell. O en Tajonar, donde el filial de Osasuna se mide al Sestao. Va siendo necesario que el equipo turolense haga sus deberes.