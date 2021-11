Los seis primeros equipos de la Superliga se apiñan en un margen de solo dos puntos

Por

La victoria frente al Intasa San Sadurniño firmada por el Cv Teruel el pasado sábado no le ha permitido escalar posciiones en la clasificación pero sí seguir dentro del cada vez más comprimido grupo de equipos que se apiñan en un pañuelo de solo dos puntos.



Con el próximo rival de los turolenses al frente de la tabla, la derrota en el tie break del Guaguas el sábado frente al Manacor permite a los baleares adelantar al equipo que partía como favorito y al que se le están acumulando los problemas.



Después de haber perdido contra Unicaja Almería y Manacor en sus últimos dos desplazamientos y de haber sufrido en su cancha para frenar al CV Teruel, que complicó la tarde a los hombres de Camarero en un partido serio en el que terminó perdiendo por detalles, los canarios se han descolgado hasta la cuarta posición, empatados a puntos con Melilla.



Mientras, Soria y Teruel, quinto y sexto respectivamente, también comparten puntuación con 15 tantos en su casillero.

En una de las ediciones más igualadas de los últimos años, si no la que más, los seis primeros equipos llegarán a a la octava jornada con solo dos puntos de diferencia y con una brecha de seis puntos o más con el resto de competidores. La jornada

Además de la victoria del CV Teruel frente al Intasa San Sadurniño el sábado en tres sets, el Conectabalear CV Manacor superó en el desempate al vigente campeón, CV Guaguas, y se sitúa líder de la SVM, igualado con Unicaja Costa de Almería. Los baleares mostraron un juego sólido durante todo el choque, dominando en dos ocasiones el marcador, obligando al conjunto de Sergio Miguel Camarero a igualar para forzar un tie break en el que los jugadores de Lluis Enric Molada, lanzados por su afición cerraron el triunfo con la aportación de Víctor Méndez y los 26 puntos de Raymond Barsemian.



Río Duero Soria se llevó un igualado choque ante Fenie Energía Mallorca Vóley, pese a resolverse en tres sets. Los sorianos supieron sobresalir en los ajustados compases finales de set gracias a los puntos de Álvaro Gimeno y el aporte colectivo liderado por Xavi Folguera, con los que superar los 20 puntos de Rodrigo Pernambuco, máximo anotador del encuentro.



Melilla Sport Capital asaltó la pista de Léleman VB Valencia y sumó tres importantes puntos, dejando a los levantinos sin su primer triunfo histórico. Javier Monfort se imponía en el duelo ante su hermano, para liderar la victoria melillense gracias a sus 17 puntos. El conjunto de Fabián Muraco redoblaba esfuerzos pero no conseguía recortar la superioridad visitante que cerraría el choque con claridad.



Rotogal Boiro doblegó a UD Ibiza Ushuaïa Vóley en un emocionante duelo controlado en todo momento por los coruñeses. Los pitiusos recortaron distancias para soñar con la remontada, pero el acierto gallego impidió que el encuentro alcanzase el desempate.