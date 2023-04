Los tres exrojillos que llegan al domingo con el corazón dividido

Por

Los reencuentros siempre son bonitos. Dejando a un lado la intensidad que se vivirá en Pinilla el domingo, por la magnitud del encuentro, también habrá espacio para un bello momento entre viejos conocidos, y es que los antiguos jugadores del CD Teruel y actuales futbolistas de la SD Formentera Diego De la Mata, Álvaro Salinas y Kepa Vieites volverán a encontrarse con la que en algún momento fue su casa, con viejos amigos sobre el campo y con recuerdos, muchos recuerdos que harán brotar miles de emociones. Sin duda alguna, para ellos el partido de este domingo será todavía más especial si cabe, pues, con el corazón dividido, tendrán que pelear por los intereses de su equipo, que en este caso son muy importantes, pero sin olvidar la mano que un día les dio de comer.



El contexto del partido no puede ser más caliente. Por un lado, el CD Teruel depende de él mismo para consumar el título de la categoría y el ascenso directo y, por otro lado, la SD Formentera se encuentra en un limbo entre la salvación y las posiciones de play-offs para luchar por el ascenso. De este modo, se prevé que el partido del domingo sea un duelo de alto voltaje entre dos equipos que se juegan mucho. Así pues, la responsabilidad para estos tres jugadores será máxima. Kepa Vieites El caso más reciente es el de Kepa Vieites. Su caso es algo excepcional, pues hace tan solo unos meses el jugador formaba parte del ejército de Víctor Bravo y, si las cosas se hubiesen dado de otra manera, Kepa podría continuar dentro de las filas rojillas y podría haber vivido la situación por la que pasa el Teruel en sus propias carnes, sin embargo, caprichos de la vida, a día de hoy el jugador se encuentra en el bando contrario.



Este verano, el CD Teruel apostó por la velocidad y desparpajo de Kepa Vieites para ser una de las referencias en ambas bandas de su ataque. El jugador llegó como uno de los refuerzos más prometedores para la entidad rojilla, dada la tendencia ascendente que presentaba ya desde la pasada campaña, cuando jugó con el Zamora en la Primera RFEF. Sin embargo, el caprichoso destino hizo que Kepa se lesionase en una acción fortuita durante los entrenamientos y se rompiese los ligamentos de su tobillo, de tal forma que no pudo demostrar su valía en la entidad rojilla. De esta manera, a mediados de enero Kepa llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato, pero con la espinita de saber qué hubiera pasado si las cosas se hubieran dado de otra forma y no se hubiera lesionado: “Esa espinita siempre la voy a tener porque no sé lo que hubiera pasado, pero estoy muy orgulloso y contento de estar donde estoy”, indicó el propio jugador.



En este sentido, Kepa será el que vivirá el encuentro con las emociones más a flor de piel, pues apenas unos tres meses más tarde de su salida, el jugador volverá a Pinilla para reencontrarse con la que fue su gente y con amigos sobre el campo. Amigos con los que, tal y como aseguró el propio jugador, ya ha hablado de cara al partido del domingo para avivar el pique sano: “He hablado con Taliby, con Sanchís y con los que vivía yo en el piso. Hemos estado haciendo videollamada y hablando un poco del partido y me han dicho que va a haber un ambiente espectacular en Pinilla. Tenemos muchas ganas ya de poder ir allí a competir y que gane el mejor”.

Es evidente que, pese a la lesión, Kepa encajó muy bien en Teruel y, fruto de ello, les profesa los mejores de los deseos a sus excompañeros, aunque espera que los tres puntos vuelen hacia Formentera: “Exceptuando este fin de semana, que nos enfrentamos, les deseo toda la suerte del mundo y que consigan el ascenso, que para mí se lo merecen”, comentó Kepa.

Álvaro Salinas El siguiente caso es el de Álvaro Salinas. Este estuvo en el CD Teruel los seis primeros meses de la campaña pasada. Salinas también llegó con la intención de ser una referencia en la punta e lanza rojilla, pero, finalmente, el delantero murciano no encajó en los planes de Víctor Bravo y, en enero de 2022, acordó con el club su salida en busca de más minutos.



Precisamente, Salinas se marchó a la Peña Deportiva, club con el que actualmente el Teruel mantiene el pulso por el titulo de campeón y el ascenso directo. “Son dos equipazos que están haciendo las cosas bien, llevan todo el año arriba y son los más regulares de la liga. Desde el principio de la temporada ya se veía que iban a estar ahí arriba”, comentó el propio Salinas acerca de la batalla entre estos dos equipos.



Tras su estancia en la Peña Deportiva, Salinas recaló en la SD Formentera, de manera que este fin de semana también se reencontrará con la que fue su gente, aunque coincide con Kepa en que los puntos deben ir para Formentera: “Siempre son bonitos los partidos así y encima que se están jugando el ascenso, va a haber un ambiente espectacular y va a ser un gran partido. Quiero que nos traigamos los tres puntos, pero si asciende el Teruel me alegraría por todos los compañeros, la directiva, etc.”, aseguró el jugador al respecto. Diego De la Mata A Diego de la Mata el CD Teruel le dio la oportunidad en Segunda B. El jugador llegó procedente del Borja, que militaba en la Tercera División y estuvo media temporada. Un periodo escueto pero que él vivió con gran intensidad: “Recuerdo tanto al equipo como a la afición con mucho cariño porque cada vez que voy allí a jugar en contra me cantan y noto cariño por parte de ellos”, indicó De la Mata.



Pese a su corta estancia en el CD Teruel, a De la Mata le dio tiempo a hacer grandes migas con sus compañeros y a dejar un sello en la entidad rojilla, de manera que el choque del domingo le hace ir con el corazón dividido: “Es un sentimiento raro porque yo lo que pienso es en el Formentera, pero el Teruel se está jugando el ascenso, que se lo lleva mereciendo dos años, y también es bonito ver cómo amigos van a cumplir ese objetivo”.



Además, por otro lado, Diego llevaba seis partidos sin poder jugar por lesión y regresará a los terrenos de juego el domingo, por lo que el partido será doblemente especial para él: “No había mejor escenario para volver de la lesión”, indicó el propio futbolista al respecto.