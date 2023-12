Maxi Torcello confía en recuperar a Zelayeta para la vuelta europea

Por

Mauro Zelayeta sigue recuperándose del susto que le mandó directo al hospital el pasado sábado y confía en poder llegar a tiempo para jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup, que este jueves enfrentará al Pamesa Teruel ante el MÁV Elóre SC en territorio húngaro. El receptor argentino se dio un fuerte golpe en la cabeza contra una de las cajoneras del pabellón de Los Planos al intentar salvar una pelota que había salido hacia el costado. Las pruebas realizadas por los servicios médicos externos confirmaron que Zelayeta tenía todo en orden. Sin embargo, el jugador del bloque turolense sigue sufriendo dolores tanto en el cuello como en la cabeza, por lo que los próximos días serán importantes de cara a ver si puede llegar a tiempo para el último duelo del año.



Zelayeta está siendo uno de los pilares del equipo turolense esta temporada. Su aportación en la faceta ofensiva es indispensable para que el equipo consiga victorias, por lo que su presencia en el duelo de vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup es casi una necesidad para un Maxi Torcello que ha encontrado en su compatriota una alternativa ideal para suplir a Miguel Ángel Martínez.



No obstante, el percance sufrido ante el CV Palma el pasado sábado genera cierto nerviosismo al entrenador argentino. Maxi confía en que Zelayeta pueda llegar a tiempo para viaja a Budapest el miércoles de madrugada, aunque es consciente de que el jugador no habrá podido ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros para preparar el trascendental encuentro europeo.



El receptor se retiró por su propio pie con la ayuda de dos compañeros y fue sometido a diversas pruebas médicas, después de quedar conmocionado. Tras pasar unas horas en observación, los resultados fueron positivos y los médicos le permitieron marcharse a casa, aunque le recomendaron un reposo de 48 horas, por lo que el argentino no pudo entrenarse en la primera sesión de la semana, que el club naranja tuvo ayer en el Pabellón de Los Planos. La práctica de este martes será importante para conocer su estado y saber si podrá entrar en losplanes de Maxi para viajar a Hungría.