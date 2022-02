Milan Jovanovic: "En el deporte todo se puede. Y si te lo crees, lo puedes hacer"

Por

Milan Jovanovic fue el director de orquesta en pista que dirigió al Club Voleibol Teruel el sábado en la pista hacia su victoria contra el gigante canario. La derrota del Guaguas en Los Planos tuvo mucho que ver son su descaro y su frescura, que le permitió sacar de su sitio a los defensores insulares y encontrar las fisuras en el sistema dibujado por el técnico visitante, Sergio Camarero. Su buen hacer le ha valido su inclusión inequívoca, junto a su compañero Greg Petty, en el septeto ideal que cada semana elabora la federación Española de Voleibol.



-¿Le sorprendió el la victoria por 3-1 del pasado sábado contra el Guaguas?



-Sabíamos que ia a ser un partido muy difícil. Ellos venían condicionados por la baja de Borja Ruiz, pero al final creo que hicimos un muy buen partido y en los momento s en los que estuvimos por debajo no nos vinimos abajo. Desde el primer set se pudo cómo iba a ser la dinámica del partido, que no iba a ser un partido fácil para ninguno de los dos.

Al final el resultado cayó de nuestro lado, por lo que estamos muy contentos.



-En principio usted no tiene el rol de colocador titular, pero salió de inicio en el septeto inicial de Miguel Rivera, y prácticamente no dejó el puesto en todo el partido.



-Todos nosotros estamos siempre preparados para jugar en el momento que el entrenador lo decida. Todos estamos siempre listos y así se pueden hacer cambios sin que se note en el juego del equipo.

Miguel (Rivera) me dijo el mismo sábado por la mañana que iba a salir yo y lo afronté como cualquier otro día. Y por suerte salió bien.



-Este miércoles el Club Voleibol Teruel tiene una cita con la historia enfrentándose al Panathinaikos por una plaza en la semifinal de la Challenge Cup Europea. ¿Cómo llega a este partido?



-Todo el equipo llegamos bien físicamente, muy animados, muy enchufados. No hace falta decir mucho de lo que supone este partido como tampoco hace falta mucho más para querer comernos al rival. Al final, tenemos la eliminatoria un poco desfavorable por el resultado de 3-1 que obtuvimos allí pero en la pasada ronda ya se demostró que se puede levantar ese resultado. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido.



-El CV Teruel llega en un momento dulce tras una racha de partidos muy buena después de vencer al Guaguas y del rendimiento que el equipo desplegó en el partido de Atenas, a pesar del resultado.



-Lo que tenemos que hacer es buscar la estabilidad de nuestro juego. Y creo que en los últimos partidos que hemos disputado se ha podido ir viendo cada vez esa estabilidad. En Atenas hubo altibajos pero por muchos momentos se jugo bien. Y en el partido contra Guaguas creo que durante gran parte del encuentro jugamos bien. Así que esperamos que este miércoles podamos seguir en la misma dinámica.



-¿Cómo espera que lleguen los griegos?¿Se parecerá al equipo que se pudo ver en el encuentro de ida?



-Creo que ellos seguirán con el mismo juego porque les funcionó. Y cuando lago funciona no hay que cambiarlo mucho. Vendrán sabiendo que tienen la eliminatoria a su favor y con ganas de cerrarla.



-Ya se hizo la proeza en octavos de final remontando un resultado adverso contra el Spartak. ¿Ese da la confianza al equipo de saber que sí que se puede?



-En el deporte todo se puede. Y si te lo crees, lo puedes hacer. Nada es imposible. Al final, tenemos que jugar muy bien y se tienen que dar varios factores ... de lo que estoy seguro es de que va a ser un buen partido.



-El entrenador del CV Teruel ha estado probando en las últimas semanas diferentes combinaciones. El sábado pasado dirigió usted al equipo en pista y hemos visto a Petty y a Ereú jugar como opuesto. ¿Cómo afecta al colocador el jugar con tantas variables?



-Nosotros hacemos un buen trabajo durante la semana sobre ese aspecto. Las bajas que hemos tenido en las últimas semanas, como la de Andrés (Villena) y algunos compañeros por casos de covid hicieron que hubiera que buscar alternativas. Y siempre se ha hecho lo mejor que se ha podido.



-En Superliga el CV Teruel está en una posición más retrasada de lo que cabía esperar. ¿Cómo está el equipo?



-Hemos tenido una racha bastante mala tanto de juego como de resultados y eso se ve reflejado en la posición que tenemos en la liga. Pero todavía quedan partidos y creo que con una buena dinámica y tratando de jugar lo mejor posible, como se vio el sábado, podemos seguir subiendo.



-De todos modos, el CV Teruel parece que juega mejor contra los equipos grandes.



-Un poco sí ha influido la situación física, de lesiones y de bajas, que ha coincidido con los partidos contra rivales de la parte más baja de la tabla. Ahora que estamos recuperándonos y que estamos en nuestro mejor nivel desde hace tiempo, es cuando nos vienen los partidos grandes.



-Sí, porque en esta parte de la competición se enfrentan a los contrincantes más fuertes de la competición domestica.



-Jugamos este sábado contra San Sadurniño, después vamos directamente a Melilla desde allí para jugar el lunes. Melilla e sun rival complicado en su casa. Después recibimos a Unicaja... al final, es como si ahora tuviéramos que pasar el examen de los que llevamos entrenando. Y eso que para entrenar, ahora tenemos poco tiempo, porque entre los partidos de los miércoles y los viajes casi no hay tiempo.



-¿Cómo preparan los partidos con tan poco tiempo entre uno y otro?



-Jejeje ... pues que no sales de una y ya te metes en otra. Ayer vimos vídeos del partido de este miércoles contra Panathinaikos. Y el jueves tendremos que preparar el partido del sábado. Al final, se trata de aprovechar el tiempo que tenemos lo mejor posible para preparar el siguiente partido.



-Usted ha jugado este año de nuevo en Teruel, después de que abortase su salida a un equipo extranjero por su lesión de rodilla.



-Debido unas circunstancias no tan buenas se dio que me quedara en Teruel. Ahora mismo considero que estoy en mi mejor momento, tanto físicamente como de juego, y parece ser que todo pasa por algo. Como se dice, no hay mal que por bien no venga. Así que estoy muy contento.



-La rodilla de la que tuvo que ser operado no le ha vuelto a dar problemas, ¿verdad?

-Tuve la suerte de que la lesión me ocurriera al final de la temporada y tener todo el verano y toda la pretemporada de este año para recuperarme. Y me he recuperado perfectamente y no me ha vuelto a dar problemas.