El Pamesa Teruel es el equipo que en mejor estado de forma llega a la Copa del Rey

Mucha gente dudo del Pamesa Teruel al inicio de temporada debido a un arranque algo irregular de la escuadra naranja, pero en esta segunda vuelta de la temporada regular la película ha cambiado completamente, de modo que, actualmente, el Pamesa Teruel Voleibol es el equipo que en mejor estado de forma está y, por ende, es el que en mejor forma llega a la prestigiosa Copa del Rey. En este sentido el combinado turolense es el conjunto que acumula la racha de victorias más larga a día de hoy, y es que la entidad naranja no conoce la derrota desde la jornada 10, por lo que acumula un total de ocho victorias consecutivas. Unas cifras que ningún otro equipo de la Superliga es capaz de igualar en las últimas ocho jornadas. Pese a estas estadísticas que benefician al Pamesa, cabe destacar que la Copa del Rey es un torneo diferente en el que todo puede ocurrir, por lo que los naranjas no lo tienen todo ganado y van a tener que pelear para sacar algo positivo de la competición, ya lo avisó el propio presidente de la entidad, Carlos Ranera: “Imbatible no hay nadie, todos los equipos vamos a tener que bregar”. CV Guaguas Si se habla de favoritos, en las quinielas de todos aparece el nombre del equipo canario. El vigente campeón de la Superliga ya ha demostrado sus credenciales en multitud de ocasiones y en multitud de escenarios, por lo que nunca se puede dudar de sus posibilidades. En este sentido, los de Las Palmas de Gran Canaria también conforman uno de los equipos que en mejor esatdo de forma llegan al torneo, eso sí por detrás del Pamesa Teruel, y es que, a diferencia de los naranjas, en las últimas ocho jornadas los líderes de la liga regular sí que han conocido la derrota. Lo hicieron precisamente el fin de semana pasado en el partido que los enfrentó ante el CV Melilla. Los canarios cayeron derrotados por 3-2 en un encuentro de lo más disputado en el que se tuvo que llegar al quinto set para determinar al ganador. Por otro lado, en la jornada dieciséis los de Sergio Miguel Camarero a punto estuvieron de conocer otra derrota ante Arenal Emevé, pues los gallegos los llevaron hasta el quinto set, que finalmente cayó del lado del equipo insular. Grupo Herce Soria Soria es otro de los conjuntos que suma muchos enteros para llevar a cabo una gran participación en la Copa. Los sorianos se llevaron la edición del año pasado, que se disputó en su feudo, Los Pajaritos, por lo que en la de este año tratarán de cuajar un buen papel para defender su título a capa y espada. En base a las estadísticas su estado de forma también es bastante positivo, ya que en las últimas ocho jornadas vencieron en seis ocasiones y salieron derrotados en las dos restantes. Esas derrotas llegaron ante el coloso de la competición, el CV Guaguas, y precisamente el equipo que en mejor estado de forma se encuentra, el Pamesa Teruel Voleibol. CV Melilla En la lista de los equipos que reparten las ocho últimas jornadas en seis victorias y dos derrotas también está el CV Melilla, que conoció el sabor amargo en la jornada 15 ante Grupo Herce Soria y en la jornada 17 ante Arenal Emevé. Por tanto, su dinámica es la misma que la de Soria y sus posibilidades también son reales. Además, estos también saben lo que es levantar la Copa en un pasado reciente, ya que ya lo hicieron en el año anterior al que ganó Soria. Cisneros Alter Tenerife Durante esta temporada los tinerfeños han demostrado un gran voleibol poniendo en serios aprietos a varios equipos de arriba, pero su dinámica en estas últimas ocho jornadas ha sido más irregular, pues consiguieron cuatro victorias y cuatro derrotas. UPV Léleman Conqueridor Este año en la Superliga están encontrando más problemas que el pasado y no terminan de arrancar. De esta manera, en las últimas ocho jornadas acumularon también cuatro triunfos y cuatro derrotas. CV Manacor Este es el conjunto que más problemas ha encontrado en esta segunda vuelta. En estas ocho jornadas solo lograron una victoria y actualmente se encuentran fuera incluso de las ocho primeras posiciones que conceden el pase a la Copa del Rey.