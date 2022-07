Nasser Al Attiyah: “La Baja es una carrera realmente dura con los coches y los neumáticos”

El jeque catarí Nasser Al Attiyah está en Teruel probando su coche para volver a ser, un año más, el más rápido en la Baja Aragón. El catarí se ha quedado solo en el plantel de rutilantes estrellas contras las que ha competido en otras ocasiones. Las ausencias de Nani Roma o de Carlos Sainz le han dejado como el más brillante representante del star system del universo Rally Raid. Al Attiyah está desde el martes en las instalaciones de Masía Pelarda, en Formiche, buscando los límites de su bólido.-Estoy muy contento de estar de nuevo en la Baja Teruel. Esta es mi quinta carrera . Si se mira la historia de la carrera los mejores pilotos y que han ganado el Dakar también han ganado aquí. Nani Roma ha ganado el Dakar en dos ocasionase (en coches) y es el líder después de haber vencido en cinco ediciones en la Baja. Yo he ganado cuatro Dakares y también otras cuatros Bajas. Mi objetivo es ganar este fin de semana para igualar el récord de Ari batanen. Ese es el por qué de estar aquí de nuevo. Y estar en estos test es fantástico para poder probar nuestro coche. Sí, estoy muy contento.-La Baja Aragón es realmente difícil. Es una carrera muy dura para los coches y para los neumáticos. Es una cita con mucho calor y muy complicada. Pero nosotros siempre estamos en la pelea.-La nueva era del Dakar es totalmente diferente. El terreno en Arabia Saudí es muy arenoso y con mucho desierto. Pero en la Baja es un buen momento para probar cosas porque resulta realmente dura para los coches. Nosotros entendemos que si terminamos la Baja sin problemas en el coche es que el coche es bueno para el Dakar porque la Baja es muy severa. Hace mucho calor, hay muchas piedras y mucho polvo. Es una carrera en la que no te puedes permitir cometer ningún error porque si te equivocas puedes terminar estrellándote. No es como en el desierto, donde si cometes una equivocación puedes volver a la carrera de nuevo. Pero nosotros estamos muy contentos de haber podido volver a la Baja Aragón.-Sí, esta la primera vez que rodamos con las ruedas T1+ y lo estamos disfrutando mucho. Nos da menos dolores de cabeza porque con las ruedas pequeñas T1 siempre teníamos problemas aquí. La Baja hacía llegar al límite a los neumáticos. Tenemos doce neumáticos para la carrera y creo que con las ruedas más grandes no tendremos ningún problema para poder terminar .-El coche es mucho más rápido que con la rueda T1 porque con ele neumático grande podemos empujar todo el tiempo con más confort y es, además, más sencillo de conducir.-Estamos probando de todo. Hemos probado las suspensiones y también los neumáticos. Tenemos que hacer 400 kilómetros con el mismo neumático para saber su rendimiento. El neumático medio parece el más adecuado porque parece que el blando no sería el idóneo porque se destroza. Tenemos que encontrar el límite de las ruedas. Además, tenemos una nueva suspensión que nos ha permitido rodar 3,7 segundos más rápido que con en las primeras tandas de la mañana y, en cualquier caso, más rápidos que el año pasado con las ruedas T1... ¡pero no voy a decir cuánto más rápido! (risas).-Nosotros hemos venido a ganar, no podemos perder el tiempo. Tenemos que pelear porque nuestro objetivo es correr la Baja España y después correr en Polonia, Portugal, Arabia y Dubai.Tenemos que hacer un buen test y probar algunas partes de este coche con el que correré hasta diciembre. Después pasará a formar parte de mi museo y llegaré al Dakar con el nuevo modelo.-Empujaremos desde el principio. No va a ser fácil pero voy a seguir mi carrera y mi objetivo.-El año pasado competí con Sebastian Loeb, pero este año no viene. Antes pelee con Carlos (Sainz) pero tampoco viene Hay otros pilotos, pero no tengo mi-Este año debuta en la Baja Aragón Dani Sordo.Dani Sordo es parte de mi equipo y corre en una categoría diferente. Dani corre en buggies. Estoy contento de contar con Dani en el futuro.-Me gusta porque el camino es muy complicado. Si no empiezas entre los primeros coches la grava queda muy suelta. Hay que dar lo mejor de uno mismo. En esta carrera se aprende un montón, y eso es muy importante para nosotros.-Es agradable. Cuando confirmé a la organización que iba a participar todos se pusieron muy contentos. Somos afortunados de poder estar aquí porque por lo que estamos viendo tanto en españa como en toda Europa hay muchísimos incendios. Tenemos que respetar mucho eso, Teruel en un poco diferente porque porque es más desértico. Estamos contentos de estar en Teruel y muy agradecidos a la carrera, a la organización, a la gente y a la ciudad por acoger este rally.-Sí, yo siempre lo disfruto. Soy muy afortunado de poder estar siempre con nuestro coche.