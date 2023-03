Opción vital de sumar de tres para el Calamocha

Por

El Calamocha afronta lejos de Jumaya el último partido ante un equipo de la parte baja que tendrá este año. Lo hará esta tarde en La Almunia de Doña Godina frente al farolillo rojo de la tabla, por lo que el encuentro es una oportunidad providencial para volver a sumar de tres y avanzar en la batalla por la permanencia. Tras el compromiso ante el colista, los de Sergio Lagunas tendrán por delante seis partidos de infarto ante todos los equipos que se juegan el ascenso. De tal manera, contar con tres puntos más en su colchón puede ser vital para mantener la categoría.



El Calamocha vuelve a tener un choque de suma importancia para la salvación. Los del Jiloca visitan el campo de Tenerías, donde el Utrillas no pudo ganar la pasada semana. La Almunia es el colista del grupo XVII pero está dispuesto a dar guerra hasta el final. A pesar de sus 13 puntos y de encontrarse a doce de la permanencia, el equipo zaragozano parece haber encontrado su mejor versión, ya que de las últimas cuatro jornadas solo ha perdido en una, ante el Barbastro.



Los de Jumaya deben acabar con esa dinámica positiva del último clasificado para volver a encontrar el rumbo que les haga huir de abajo antes de que sea demasiado tarde. En el partido de la primera vuelta, un doblete de Fonsi Nadales no fue suficiente para conseguir la victoria y el enfrentamiento acabó con empate a dos y reparto de puntos. En esta ocasión, una nueva igualada no dejaría contento a ninguno de los dos, por lo que los de Lagunas saldrán a por el triunfo desde el pitido inicial.