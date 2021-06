Pedro Jukoski, “muy contento” de su vuelta a Los Planos

Por

El regreso de Pedro Jukoski a las filas del Club Voleibol Teruel es una apuesta por un valor seguro. El equipo naranja y el colocador brasileño han vuelto a unir sus destinos para que el setter carioca dirija a la plantilla en la pista un año más.



En la temporada 209-2020, Jukoski disfrutó de la confianza del entrenador y participó en los 23 partidos que jugó el equipo (2 de Copa del Rey, uno de la Supercopa y 20 de liga regular al haberse interrumpido la competición por la covid). En esos encuentros, el equipo venció en 19 ocasiones, levantando los títulos de Copa del Rey y Supercopa y ocupaba la segunda posición de la clasificación de la liga en el momento de su interrupción.



Para el entrenador Miguel Rivera, la decisión no ha sido difícil. El técnico recordaba que “jugó muy bien hace dos temporadas”, cuando militó en el vestuario de Los Planos. Rivera destacó su trabajo y su integración dentro del grupo, así como su disposición a atender las indicaciones del cuerpo técnico. El míster se felicitó porque después de que los caminos del club y del jugador “se separaran”, ahora han vuelto a unirse. Jukoski, “muy contento”

Jukoski reconoció estar “muy contento” por su regreso a Teruel. El jugador, que está pasando estas semanas en Brasil hasta que en agosto viaje a Teruel, aseguró ayer sentir “una gran felicidad por encontrar a algunos tipos importantes” en Teruel con los que tuvo “una increíble experiencia” en su primer año en el equipo.



Justificó su salida del vestuario de Los Planos “por el tema covid”. Después de que la pandemia obligase a suspender la competición, el brasileño fichó por el Saint Quentin francés para terminar la temporada en el Barça Voley. No obstante, ayer afirmaba que el club y él han “encontrado una solución” para que “pueda volver”.



El colocador aseguró que experimenta un “sentimiento como de vuelta a casa” y se mostró convencido de que “se va a trabajar muy bien con la gente que está”. Del equipo con el que compitió hace dos temporadas apenas queda algún jugador y hasta ahora solo se ha confirmado la ficha del líbero Aharón Gámiz de entre sus antiguos compañeros. Jukoski compartirá la responsabilidad de la distribución del juego con un viejo conocido de los aficionados turolenses, Milan Jovanovic. Además, se ha confirmado también la renovación del receptor argentino Mariano Vildósola.



Quien sí repite es el cuerpo técnico. “Hay gente importante como Miguel (Rivera) y Maxi (Torcello)”, dijo el armador. Del staff técnico dijo que son “lo principal” y destacó que “con Miguel se trabaja muy bien porque siempre sabe crear un equipo muy competitivo con la competición, los entrenos y la rutina”. Esa confianza en el cuerpo técnico fue, explicó el jugador, lo que le hizo aceptar “con los ojos cerrados”. “Vamos a ser competitivos todo el rato”, arengó.



Jukoski es consciente de que el equipo tiene este año la responsabilidad de devolver al club a las finales y a la lucha por los títulos después de un año irregular. “Éste es siempre el objetivo del CV Teruel. Siempre estamos peleando para estar arriba, aunque es una lástima que el año pasado no llegaron a estar en las finales”, dijo, consciente de que la próxima temporada “va a ser un año duro, con rivales que se han reforzado bastante bien” y no dudó en señalar al Guaguas como “el favorito” de cara a esta próxima temporada “por el presupuesto”.



Sin embargo, no hizo ademán de bajar los brazos y afirmó que “el CV Teruel, por su historia y por los jugadores que está fichando, también por el trabajo que se hace con la gente que está, así como por la mentalidad vencedora” va a “estar compitiendo y peleando por todos los torneos.



También celebró el que el equipo vaya a jugar la Challenge Cup europea. “Es el deseo de todos los jugadores”, dijo y recordó cómo en su primer año en Los Planos “todos hablaban de jugar en un campeonato europeo” en lo que calificó como una “oportunidad increíble para el club, para nosotros y para la ciudad”.



El colocador confió en la previsible vuelta a las gradas de Los Planos de los aficionados, después de que el año pasado apenas se pudieran jugar partidos con público y que cuando se pudo, se hiciera con limitaciones de aforo. A pesar de que cuando el Barça visitó Los Planos en la primera vuelta Jukoski todavía jugaba en Francia, el armador destacó que “la afición en Teruel es conocida como la más apasionante en España. Es el alma del equipo” y confió en tener su apoyo en la competición.