Pep Vila: “La zona de Calamocha es un paraíso donde hacer carreras de este tipo”

Pep Vila ha piloto casi de todo en el off road español y tras su paso por los camiones, ahora ve los toros desde la barrera como organizador de eventos y periodista deportivo. Su afición por las ruedas de tacos y la gasolina hacía inevitable que estuviese en Teruel.



-¿En calidad de qué viene a la Baja Aragón?

-Como espectador, completamente. Estoy de pase viendo a los amigos. He estado involucrado 17 años con Octagon en la organización pero tras el covid nos hemos buscado la vida por otro sitio y no hemos seguido en la organización pero sigo queriendo muchísimo a eta carrera y no me la podía perder.



-¿Qué le parece la Baja en su versión turolense?

-Como la he corrido cuatro años en camión he decir que me sorprendió muchísimo porque toda la zona de Calamocha es un verdadero paraiso donde poder hacer carreras de este tipo y, desde luego, la cultura que hay en Aragón de todo lo que es la Baja no ocurre en el resto de España. Ojalá no se pierda.



-¿Hubo dudas del papel de la Baja como banco de pruebas de los equipos para el Dakar después de que este volviera a las duenas del desierto?

-La carrera de Teruel es una prueba al sprint con dos días muy intensos y a un ritmo altísimo en los que a las marcas le va muy bien para hacer pruebas en terreno duro, muy abrasivo. Aquí los neumáticos sufren mucho y en una etapa de 150 kilómetros se consumen como si fueran de mantequilla y a los equipos punteros esto les va muy bien. También va bien para hacer manos. Apenas hay navegación, es velocidad en estado puro.



-¿Qué ha pasado para que este año se haya disparado así la participación?

-Ha pasado que no hay carreras. Ha habido problemas organizativos en muchos sitios y cancelaciones por diferentes razones, como la guerra de Ucrania o la pandemia en Marruecos y otros sitios en los que ha sido muy complicado hacer carreras. Aquí también ha estado pendiente de un hilo por los incendios pero por suerte Teruel no se ha visto afectado.



-¿Teruel es territorio Nasser?

-Bueno ... quizá porque no está Carlos u otros que también podrían estar. Pero Nasser es el top-5 del mundo y tenemos el lujo de poder verle correr aquí. Hay que reconocer que está en un nivel altísimo. No para de competir y hacer carreras durante todo el año y esto queda muy evidente en el Dakar porque lleva un ritmo que a los otros quizás les cuesta un poco.

Hacer carreras te da este ritmo que es un plus más.



-¿Cuál es el techo de la carrera de Teruel?¿Hasta dónde puede seguir creciendo?

-El compromiso que está haciendo la organización buscando un recorrido que sea lo suficientemente atractivo para que sirva de banco de pruebas para el Campeonato del Mundo de Bajas, mientras esto no se pierda y las instituciones se mantengan seguirá creciendo porque la Baja es un patrimonio de Aragón.