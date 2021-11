Plaza y Nadal cierran el CERTT de T2 en tercera y segunda posición

Por

Los turolenses David Nadal y Mónica Plaza cierran su debut en el Campeonato de España de Rally Todo Terreno en el podio. El copiloto turolense confirmó este fin de semana en Sevilla su segunda posición entre los navegantes de la categoría T2 en la que han competido y la piloto de Aliaga, Mónica Plaza, terminó tercera después de no lograr desbancar al equipo portugués, que ocupó el segundo peldaño del cajón de honor. El Toyota Land Cruiser morado del Avatel del equipo Plaza - Nadal terminó ayer en primera posición de su categoría de coches de serie en la Tras Andalucía, en Sevilla.



La carrera sirvió para confirmar la gran participación de los turolenses en su debut. Cuando se concretó su inscricpión en el CERTT con el equipo morado Avatel, los turolenses se mostraban cautos y se marcaban el objetivo de terminar tantas carreras como pudieran. Ahora, con esa meta completada, miran al mundo desde los alto del cajón.



El equipo morado turolense se mostraba exultante de alegría depsués de completar el úñltimo tramo de la carrera. El copiloto Nadal confirmaba que el fin de semana había “ido muy bien” y recordaba que la etapa prólogo de 10 kilometros con la que se abrió el rally el sábado la hicieron “tranquilos y por el sitio”.



Después, la organización diseñó un tramo de 180 kilómetros por el que se pasaba dos veces, una el sábado y otra el domingo. “Era muy complicado y los portugueses vinieron a defender su segunda plaza”, explicaba Nadal, que durante el fin de semana tuvo que trabajar duro para cometer los menos errores posibles en la navegación.



Precisamente, seguir las notas del roadbook y hacer pasar el coche sobre las radiobalizas fue el principal escollo que encontraron todos los equipos. Las pérdidas de los coches de delante provoaron un sin fin de huellas equivocadas que inducían al error a los siguientes vehículos.



Aunque el coche portugués arrancó fuerte delante el sábado, los turolenses apostaron por salir “a conservar”, mientras luchaban con las anotaciones del libro de ruta. “Hubo pérdidas generales y muchas penalizaciones por no haber pisado todos los wayppoints”, recordaba ayer el navegante. Así, el tándem Plaza - Nadal llegó a una de las zonas conflictivas para encontrarse con sus rivales directos buscando la baliza y el camino correcto. “Ahí perdimos varios minutos en encontrar el waypoint pero los portugueses nos siguieron porque se aseguraban que saliendo con nosotros, a poco que después nos adelantasen y llegaran a meta, mantenían el liderato seguro”, explicó Nadal.



Después de que sus rivales les adelantaran, como estaba previsto, el Land Cruiser morado del Avatel llegó a otro punto conflictivo en el que, de nuevo, la navegación se les estaba atragantando a los lusos que, esta vez, no vieron qué camino tomaban los turolenses. Entonces Mónica Plaza demostró de nuevo que tiene manos para conducir muy rápido y consiguió abrir un hueco de casi diez minutos.



Con esa renta, los del Avatel salieron a gestionar su ventaja, aguantando la estela del otro coche para terminar primeros en la categoría T2, aunque la diferencia de puntos no resultó suficiente para elevar a la piloto de Aliaga al segunda escalón del cajón.