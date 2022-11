Plaza y Nadal, segunda y tercero en el CERTT tras la suspensión del Sevilla Rally

El equipo Avatel formado por los turolenses Mónica Plaza y David Nadal termina el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno en segunda y tercera posición, respectivamente, pero sin opciones de pelear por metas más altas tras la suspensión de la última prueba del calendario que se iba a celebrar en Sevilla este fin de semana.La piloto de Aliaga, Mónica Plaza, llegaba a la última carrera en segunda posición en la clasificación de pilotos, solo precedida por Lluis Josep Rodríguez por apenas sesenta décimas de punto, y a 14 puntos del tercero, José Alberto Dorsch. Por su parte, David Nadal llegaba tercero en la clasificación de copilotos después de no haber podido participar en la última carrera disputada, el Rally de Cuenca, en la que Mónica Plaza recurrió a su hermana Marta como navegante.“Terceros del campeonato y sin posibilidad de luchar”, se lamentó ayer el navegante Nadal, que recibió la notificación de la Federación Española con el equipaje preparado para marchar hacia Sevilla.El equipo Plaza - Nadal ha conseguido acabar todas las carreras del campeonato y en casi todas en posiciones de podio. La dupla turolense fue tercera en las carreras de Extremadura, Baja Aragón en Teruel y en Guadalajara, firmó el cuarto puesto en la Baja Lorca y se clasificó en la segunda posición en Zuera. Además, Mónica Plaza con su hermana Marta sentada a la derecha venció en el Rally de Cuenca. Nadal confirmaba ayer sentirse “decepcionado por no poder intentar mejorar porque la tercera plaza la tenía asegurada”. “Podíamos acelerar y atacar y atacar porque era la última prueba del Campeonato”, lamentó el navegante.La piloto del equipo morado se lamentaba de esta situación en sus redes sociales. “Final inesperado, injusto y vacío. Anoche (martes) recibimos la noticia de la cancelación del último rally del Campeonato de España. Lo que nos quita la oportunidad de ser Campeones de España T2, los tres primeros clasificados de la categoría teníamos opciones a la victoria y la clasificación se queda cómo está”, explicaba Mónica Plaza en sus perfiles.Plaza explicaba en su mensaje que “veníamos mejor que nunca, queríamos trabajar para rematar estas dos temporadas con David y Avatel, por puro agradecimiento. A todos los mecánicos, personas que nos han seguido y apoyado y, también, a mi personal y deportivamente. Pero las competiciones son así y este ha sido el mensaje que hemos recibido: “el Rally no puede disponer de un sistema de comunicaciones que garantice las mismas, y siendo este un elemento imprescindible para la seguridad de participantes, oficiales y público”.