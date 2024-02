Roberto Bou acaba noveno la primera etapa de Huelva

Por

El ciclista afincado en Mora de Rubielos, Roberto Bou arranca con buenas sensaciones la prueba de la Leyenda de los Tartessos y cruza la línea de meta en el noveno lugar, después de recorrer los 56 kilómetros de la primera etapa en un tiempo de 02:33:28.



En esta primera toma de contacto era de vital importancia la colocación al inicio de la carrera y es ahí donde Bou no estuvo atento y le penalizó, sin embargo, el ciclista morano hizo una carrera de menos a más y poco a poco fue remontando puestos para colocarse en el noveno lugar. “Contento porque al principio no he estado muy atento en una carrera bastante rápida en la cual la colocación desde el principio era importante para la carrera, pero hemos ido de menos a más”, comentaba Bou al finalizar la carrera, quien también se lamenta de un pequeño pinchazo que lo lastró: “Lástima un pequeño pinchazo, pero que hemos reparado rápido”.



Bou es consciente de que el sprint no es lo suyo, pero todavía se mantiene positivo y aspira a mejorar en las próximas etapas: “Ya sé que el sprint no es lo mío pero son cuatro días y esto es largo”, añadía.



En este sentido, hoy tendrá lugar la segunda etapa de la carrera, la etapa reina, que constará de 80 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo. La salida tendrá lugar desde la localidad andevaleña de El Granado. La carrera contará con dos bucles y finalizará bajando por los conocidos senderos de La Enfermería y el Charco del Lobo, para después llegar a la meta que les estará esperando en la misma localidad en la que tuvo lugar la salida, El Granado.