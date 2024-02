Roberto Bou inaugura la temporada 2024 en Huelva

Por

Toca volver a competir. El ciclista morano, Roberto Bou, inaugura hoy la temporada 2024 con su participación, por primera vez, en la Leyenda de los Tartessos que se alargará durante cuatro días hasta el próximo domingo 4 de febrero. La prueba tendrá lugar por los terrenos que ofrece la provincia de Huelva y hasta allí se desplazará lo más granado del ciclismo nacional e internacional al tratarse de una prueba de MTB incluida en el calendario UCI, aunque no es una prueba hors catégorie, por lo que la puntuación UCI que se puede obtener es más baja.



En esta ocasión, La Leyenda de Tartessos tendrá como origen y llegada de sus etapas las localidades de Valverde del Camino, El Granado, Huelva y Cartaya. La Leyenda de Tartessos es una prueba que se caracteriza por su atractivo deportivo y por los espectaculares enclaves de la provincia de Huelva que recorre. Además, su dificultad reside en la importancia de trazar adecuadamente en todo momento, ya que la prueba también se caracteriza por el abuso del single track.



Este año, la prueba será una carrera EcoRace, un concepto que identifica a los eventos que cumplen una serie de políticas de sostenibilidad y buenas prácticas medioambientales, en pro de la conservación del entorno.



La leyenda de los Tartessos constará de cuatro etapas diferentes. La primera tendrá lugar hoy y constará de 55 kilómetros con un desnivel positivo de 1.500 metros. Como en la edición del año pasado se espera que participen en la prueba en torno a 500 corredores procedentes de una veintena de países de todo el mundo, además, entre estos corredores se encuentran los mejores, y los mejores equipos, del panorama nacional e internacional.



Para Roberto Bou esta prueba supone la primera toma de contacto y el primer desafío de la temporada, y es que el ciclista afincado en Mora de Rubielos arranca un año lleno de novedades, pues a principios del mismo anunció su cambio de equipo, pasando del Cannondale VAS Arabay, donde había estado once años, al Klimatiza Toteemi Cabberty.



Así pues, esta será su primera andadura con la Orbea, su bicicleta de este año, con la que cada vez empieza a encontrarse mejor.



Pese a haber sufrido algunas molestias, Bou llega con los deberes hechos después de haber estado entrenando por los territorios de la provincia de Teruel para preparar a conciencia la nueva temporada.



Al tratarse de la primera prueba del año, en la que Bou tratará de acabar de congeniar con todas las novedades, el ciclista turolense no se marca un objetivo claro, dino que prefiere participar para ir cogiendo buenas sensaciones sin ponerse presión.