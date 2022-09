Roberto Bou concluye en el puesto 83 después de darlo todo en un circuito muy duro

Por

Roberto Bou se dejó la piel en Haderslev pero no fue capaz de conseguir el objetivo deseado de colarse entre los diez primeros. El biker de Mora de Rubielos concluyó la prueba en el puesto número 83, muy lejos de los puestos de cabeza, después de darlo todo en un circuito muy duro y con unas condiciones muy poco favorables para él. Enrique Morcillo y Sergio Mantecón fueron los mejores clasificados del combinado nacional, al concluir la prueba en los puestos 53 y 54 de la general respectivamente. El neozelandés Samuel Gaze se proclamó campeón del Mundial de XCM tras completar el recorrido en 4 horas 16 minutos y 51 segundos.



Roberto Bou fue incapaz de colarse en los puestos de arriba una semana después de quedar segundo en el campeonato de España. El turolense sufrió mucho en una carrera muy exigente que fue eliminando a participantes desde los primeros kilómetros. Bou se exprimió pero no logró seguir el ritmo de los más rápidos y tuvo que conformarse con acabar la prueba en una posición muy lejana del objetivo que él mimso se había marcado. No obstante, el de Mora reconoció estar orgulloso del trabajo realizado durante estos días. “Me voy con la sensación de haber hecho un gran trabajo con toda la Federación. Creo que hemos estado en un buen estado de forma y me sirve como aprendizaje para las siguientes”, confesó un exhausto Roberto Bou tras la conclusón de una prueba que dominó Samuel Gaze.