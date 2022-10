Roberto Ruiz se clasifica para el campeonato del mundo de 2023 de Ironman

"El año pasado fue mi primera vez y la distancia se me hizo bastante dura; este año noté la preparación y llegué en buenas condiciones"

Roberto Ruiz posa con la medalla

Recompensa al trabajo

Un turolense en la de este año

Un total de 12.707 kilómetros separan Andorra del distrito de Kona, en la isla de Hawai. Ese será el recorrido que tendrá que completar el triatleta turolense Roberto Ruiz después de clasificarse para el campeonato mundial de Ironman del año que viene que se celebra en la paradisíaca isla estadounidense. El andorrano logró su billete para la gran cita, en la que el turolense Antonio Pérez participará este año, después de quedar tercero en la clasificación general del Ironman de Barcelona disputado el pasado fin de semana. Era la segunda vez que participaba en una prueba de largo recorrido, ya que su especialidad es la distancia media, pero el próximo año tendrá la oportunidad de llevar el nombre de Teruel a la otra punta del planeta y colocarlo entre los mejores triatletas de esta disciplina.“Hawai es un sueño. Una oportunidad como esta no se puede dejar pasar”, comentó un Roberto Ruiz que todavía sigue digiriendo la machada conseguida el pasado sábado en la Ciudad Condal al acabar su segundo Ironman en la tercera posición de la clasificación general: “Me propuse ir y el objetivo era disfrutar, pero cuando me di cuenta lo tenía en mis piernas. El año pasado fue mi primera vez y la distancia se me hizo bastante dura. Este año noté la preparación y llegué en buenas condiciones”.Así lo demostró, ya que después de doce años practicando triatlón y haber acumulado participaciones muy destacadas en campeonatos de España, el triatleta de Andorra subió el listón al ser el tercero más rápido de los más de 5.000 inscritos en completar los 3,8 kilómetros de natación, los 180 kilómetros de ciclismo y los 42,2 kilómetros de carrera a pie. Además, Roberto Ruiz fue el segundo de su categoría, la masculina 35-39. Todo ello lo logró sin apenas tener referencias a lo largo de la prueba. “Cuando me estaba atando las zapatillas para la carrera a pie me dijeron que iba sexto y tenía a cuatro por delante a menos de cinco minutos. En el kilómetro doce adelanté al tercero. Ese escenario no me lo había planteado”, confesó el andorrano después de disfrutar de un momento que pudo vivir con su mujer y su familia.El premio obtenido en el Ironman de Barcelona es el resultado de un importante esfuerzo. El triatleta turolense, que forma parte del equipo Saltoki trikideak, cuenta los años por temporadas. En noviembre, Ruiz comienza su preparación que suele estar enfocada a los campeonatos de España de media distancia y llega a completar semanas con 25 horas de entrenamiento. Un esfuerzo titánico que el pasado sábado obtuvo una de las recompensas más gratificantes.De cara al gran reto del próximo año, el triatleta andorrano todavía no tiene clara la planificación, ya que ahora se encuentra disfrutando de las más que merecidas vacaciones tras el trabajo de todo el curso deportivo. “Mi intención es centrarme durante la primera parte de la temporada en la media distancia y luego ya mirar hacia el campeonato del mundo. Mi equipo lucha por ganar o estar delante en las clasificaciones y también me gusta ayudarles”, vaticinó un atleta que duda de sí mismo, ya que explicó que la oportunidad de ir a Hawai “es un regalo” por lo que va a preparar la cita “a fondo” y “acabará siendo el objetivo principal de la temporada”.La gran cita del Ironman en Hawai también tendrá representación turolense en la edición de este año. Antonio Pérez cumplirá el sueño de participar en la prueba reina de esta disciplina después de llevar varios años preparándola. El triatleta turolense viajó el martes hasta Kona y ya se encuentra en la ciudad en la que el sábado tomará la salida junto a los mejores del mundo. Antonio Pérez representará a todos los turolenses en la cita por excelencia del Ironman.