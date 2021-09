Santiago Abad, director gerente del circuito alcañizano: “Motorland es un valor seguro y lo ha demostrado en el momento más difícil”

Por

El director gerente de Motorland Aragón, Santiago Abad, confía en que el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y Dorna para que las carreras continúen en Alcañiz de 2022 a 2026 se confirme en los próximos días. Asegura que el circuito lo merece porque ha demostrado ser un valor seguro para el Motorsport en plena pandemia. En la era covid, el trazado de velocidad ha aguantado el tirón y, tras reprogramar sus eventos y tandas en los últimos dos ejercicios, ha logrado mantener ocupación e ingresos.



-Este Gran Premio de Aragón es especial porque vuelve el público a la grada. ¿Es la noticia del año para el circuito?



-Así es. Ha sido un año y medio que hemos estado sin público. Durante 2020 hemos hecho seis campeonatos del mundo para mantener el producto televisivo, para mantener la marca Aragón y la marca Teruel en todo el mundo y fue muy bien. Aunque sin público, se mantuvieron esas carreras y ese posicionamiento de la infraestructura en el mundo del Motorsport. Este año han sido tres campeonatos del mundo, el primero sin público a finales de mayo con el Mundial de Superbikes, el segundo el Campeonato del Mundo de Turismos con un límite de 6.400 espectadores y, por fin, para el Campeonato del Mundo de MotoGP, después de tres Juntas de Seguridad y muchas idas y venidas por la pandemia, nos dieron ese máximo de 20.000 personas.



-¿Cómo marcha la venta de entradas?



-Lo cierto es que empezamos con la venta de entradas hace 25 días y ha sido un sprint para intentar llegar a que esto reciba la mayor cantidad de público posible. A esta hora (viernes a las 17:00) son casi 13.000 personas pero vamos a ver, porque creemos que va a haber mucha asistencia de público de última hora, de domingo. Como no ha habido tantas plazas de camping y no ha sido tan fácil como otros años el alojamiento de todas estas personas, creemos que para el domingo va a haber una asistencia de público que marcará el repunte.



-A la gente no le da pereza coger la moto y hacerse cientos de kilómetros del tirón.



-Es un tema de ilusión y de entusiasmo, y yo creo que lo hay porque en tan solo 20 días vender 13.000 entradas es porque la gente tenía ganas, porque de otra forma no sería posible.



-¿A lo largo de cuántos meses se extiende la venta de entradas en un año corriente?



-Pues empezamos siempre en el evento del año anterior. Al final estás trabajando la venta de entradas durante un año con un montón de promociones. Modificamos la curva, la adelantamos, pero al final siempre llegamos más o menos a una cifra parecida. Este año todo está reducido, no solo las gradas y las pelouse sino también el público, el paddock, los invitados, los VIPs, los hospitalities, los patrocinadores de los equipos... Todo está reducido y limita muchísimo. La incertidumbre es total. No sabemos hacia dónde vamos y lo único que podemos hacer es planificar y trabajar sobre ello.



-Del año pasado sin público a este con público, ¿cómo ha tenido Motorland que ajustar los protocolos covid?



-Para nosotros ahora es muy fácil. Después de haber celebrado seis campeonatos del mundo en 2020, tenemos controlada la Zona Cero del evento, que es la pista, y en torno a la pista los edificios, los trabajadores, los pilotos, los equipos y el paddock. A partir de esa Zona Cero, lo que cambia de este año con respecto a la temporada pasada es precisamente las áreas de público. Y desde el perímetro exterior al interior, por hacer un resumen, el dispositivo de tráfico y de seguridad es exactamente el mismo que si fuese un Gran Premio normal, antes de la era Covid. Y a partir de ahí los aparcamientos se organizan de manera separada para coches y motos, la distribución del tráfico de ambos también está separada gracias a la aportación de la Dirección General de Tráfico y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Después, nuestro personal trabaja ya en esas rotondas con las indicaciones hacia los aparcamientos, y a partir de ahí, ya viene el tema del control de accesos. Mantenemos todas las puertas abiertas, para las diferentes pelouses, la 4 y la 6, y las gradas. Pero así como en otros años hay libertad de movimiento dentro de las instalaciones, una parte del protocolo importante es que no puede haber ese libre movimiento de personas. Cada una tiene su emplazamiento asignado y eso evita esa rotación que podría generar acumulaciones de público y mayores problemas. En los accesos hay un control de temperatura, y además hay una serie de recomendaciones a la gente que compra la entrada. Que sepa que tiene que usar obligatoriamente la mascarilla, no se puede comer en las gradas: hay que hacerlo en las zonas habilitadas para evitar el riesgo. Tanto las gradas como las pelouse están sectorizadas, muy bien marcadas para que todo el mundo sepa dónde tiene que estar, de manera que consigamos eliminar aglomeraciones. Aparte de los coordinadores de grada de los asistentes de la empresa de seguridad que trabaja con nosotros, contamos con el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que nos ayudan a mantener esas distancias.



-¿Qué capacidad de espectadores tiene Motorland?



-Ha habido años de más de 55.000 personas, pero indudablemente Motorland, con la extensión que tiene, puede albergar hasta 100.000 espectadores. Un máximo de 20.000 personas se maneja por tanto de manera relativamente sencilla. Pero es importante la concienciación de los aficionados. Muchos tienen la pauta de vacunación completa, lo cual es importante, pero sigamos las recomendaciones. Ese buen comportamiento facilitará todo este dispositivo dentro de las instalaciones.



-¿Dentro del paddock, cómo funciona el dispositivo covid?



-Todas las personas tienen que venir con una prueba PCR negativa. En algún momento se había considerado que la pauta de vacunación sería suficiente, pero no garantiza que no portas el virus y que no puedes transmitirlo, de manera que podrías provocar un contagio en alguna persona que no ha tenido esa pauta de vacunación. Los trabajadores, los proveedores, los equipos mecánicos, los pilotos... todos dentro del paddock tienen una PCR negativa, de otra forma el sistema te impide acceder.



-¿Cómo está el proyecto de Motorland 18 meses después de que irrumpiera el Covid? ¿Ha recuperado actividad en pista?



-Estuvimos parados durante dos meses y medio, como todos. Pero lejos de parar de trabajar, sólo dejamos de tener actividad en pista. Lo que hicimos fue trasladar todos los eventos deportivos y a todos los clientes que teníamos a la segunda mitad del año, con lo que aun celebrando seis pruebas de campeonatos mundiales los números de ingresos en la segunda mitad del año 2020 son equiparables a la segunda mitad del año 2019, cuando no había pandemia. En el ejercicio 2021 hemos vuelto a trasladar toda la actividad deportiva a la segunda mitad del año, buscando que pudiese haber espectadores. Superbikes, que abrió calendario, se adelantó a finales de mayo porque así lo pidió el promotor y fue un pequeño fracaso porque no pudo haber público. Con esto quiero decir que, aunque apenas se han celebrado eventos en la primera mitad del año, se nos ha dado la posibilidad de tener una altísima ocupación después. Y lo que ha ocurrido es que desde mediados de marzo hasta el mes de diciembre tenemos una ocupación en torno al 95% del circuito de velocidad. Trasladado a ingresos de actividad ordinaria estamos en parámetros de años anteriores, o incluso mejores.



-En lo deportivo, ¿veremos la resurrección de Marc Márquez y una buena actuación de los españoles en general?



-Me lleva la pasión y me encanta este deporte porque vengo del mundo del MotoGP. Me encanta que haya 27 españoles entre las tres categorías, 9 de ellos en MotoGP, y es un espectáculo. Maverick Viñales se baja de la Yamaha y viene a Aragón a subirse en una Aprilia. Iker Lekuona tiene el asiento dudoso, quiere correr el año que viene y se lo dejará todo aquí con la KTM. Joan Mir lo hizo muy bien el año pasado y este querrá seguir demostrando, porque tiene a Álex Rins, al de Valdealgorfa, que indudablemente en Motorland quiere hacerlo muy bien. Aleix Espargaró está oliendo podium, está entre los primeros y por supuesto aquí lo querrá hacer bien, y su hermano Pol andará ahí. Marc Márquez ha tenido un año pasado duro, pero el nuevo lo está siendo tanto o más. Pero viene a Aragón. ¿Qué está teniendo problemas con el Michelin? Pues tendrá que adaptarse, pero dónde mejor que en Motorland, en su circuito talismán, en su curva, delante de su club de fans y aquí, que es casi aragonés este hombre. Aunque quiera quitarse peso de encima en sus declaraciones, ya le hemos visto en libres que está dando el Do de pecho, y apuesto a que el domingo va a estar delante. Y Jorge Martín, que con la Ducati está teniendo unos resultados excelentes. Álex Márquez el año pasado estuvo delante con la Honda, hacía una curva 16-17 increíble y vamos a ver si es capaz de hacerlo de nuevo. Y para finalizar, hay seis marcas diferentes entre las primeras posiciones, y eso le da mucho color al campeonato. Yo creo que vamos a tener un grandísimo espectáculo el domingo.



-Este año finaliza el contrato con Dorna para la MotoGP. ¿Habrá renovación?



-Las expectativas son muy buenas. El sector del Motorsport está muy complicado, estamos viendo que mantener las carreras de los overseas es muy difícil en todos los campeonatos del mundo, pero Motorland en estos campeonatos es un valor seguro y lo ha demostrado en el momento más difícil del Motorsport de las últimas décadas, organizando seis pruebas mundialistas en 2020. Eso nos da un caché a nivel de seguridad. Hemos sido un éxito a nivel de organización en los 12 Grandes Premios (de MotoGP) anteriores, este es el 12+1 y eso da unas garantías de que en los próximos años, pase lo que pase, somos capaces de organizarlo. Indudablemente que las expectativas son buenas y, aunque está el tema de las rotaciones de circuitos sobre la mesa, yo diría que en un alto porcentaje de probabilidad la intención tanto de Dorna como del Gobierno de Aragón es continuar con estos contratos para los próximos cinco años. Creo que tenemos una posibilidad muy alta de ser un circuito permanente o, al menos, seguro en el 2022.



-Y luego, ¿un año sí y uno no?



-Aunque antes de la pandemia había muchas solicitudes para tener grandes premios, hay que ver cómo han quedado todos esos gobiernos, qué estrategias siguen en la organización de grandes eventos internacionales. Lo que sí está claro es la predisposición de Motorland para seguir adelante en la organización de estos campeonatos. En los primeros años de esos cinco, tendríamos Gran Premio y, a partir de ahí, veríamos esas rotaciones cómo se pueden organizar si finalmente llegan.